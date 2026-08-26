«Версий много, но гадать нет смысла»

Глава ЦРУ действительно прилетел 25 августа в Москву. Цель визита Джона Рэтклиффа заключалась в контактах между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча директора американской разведки с Путиным не планировалась. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе особого оптимизма по поводу внезапного визита не испытывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Примерно в 10 утра по московскому времени 25 августа 2026 года в столичном аэропорту Внуково приземлился тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Борт изначально вылетел с авиабазы Эндрюс, прибыл в Ригу, а затем — в Москву. Подобные самолеты используются для обслуживания высоких делегаций. В частности, на них перевозят лимузины правительственных кортежей. Поскольку подобные визиты в Россию нынче случаются нечасто, все происходящее вызвало неподдельный общественный интерес.

В социальных сетях и на различных ресурсах оперативно появилось видео проезда по московским трассам колонны тонированных внедорожников с американскими дипломатическими номерами и в сопровождении ГАИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал на этот счет стандартный комментарий: информацией не располагаем. Интрига подогревалась еще и тем, что в российской столице одновременно находился секретарь Святого престола Пол Галлахер.

Он встречался с коллегой — министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В центре внимания были гуманитарные вопросы как часть украинского урегулирования. Однако каких-либо серьезных прорывов зафиксировано не было. Ближе к вечеру западные СМИ сообщили, что в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Тут же на многих ресурсах появились многочисленные версии целей его визита. Однако вскоре указанный выше С-17 покинул гостеприимный аэропорт Внуково и отправился в обратный путь — взял курс на Ригу. Одновременно появилась информация, что следом вылетел борт российского специального летного отряда «Россия», который также может перевозить официальные делегации. Версий много, но гадать нет смысла. Тем более мы доподлинно не знаем, что или кто был на борту С-17.

Можно лишь напомнить, что при администрации Джо Байдена Россия и США активно поддерживали контакты именно по линии спецслужб.

Глава СВР Сергей Нарышкин и тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс (экс-посол в РФ) как минимум дважды встречались лично и неоднократно говорили по телефону. Главная цель — установить постоянный канал связи. В первую очередь для того, чтобы избежать физического столкновения двух ядерных сверхдержав. Подобная схема практиковалась в Сирии. И, конечно же, это прямая возможность вести переговоры по острым темам в режиме «вопрос — ответ». Например, если вы делаете то-то, мы отвечаем тем-то.

К слову, Рэтклиффа нельзя ни при каких условиях назвать пророссийским политиком или симпатизантом Москвы. Он считается прагматиком, который в первую очередь отстаивает интересы Соединенных Штатов. В целом можно было бы сказать, что сам по себе визит — это повод для оптимизма. Впрочем, возможна и обратная версия: это прелюдия к наступлению некоего более жесткого сценария. Дружеские встречи, многочасовые беседы и походы по ресторанам — все это в прошлом. Возможно, речь идет о красных линиях, за которые лучше не заходить, дабы предотвратить совсем нежелательные последствия.

Дмитрий Дризе