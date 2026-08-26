Минобороны России упростило доступ к данным из своего Центрального архива

Минобороны России упростило процесс получения информации из своего Центрального архива. Об этом сообщила пресс-служба министерства. По его данным, за первое полугодие в архив за данными обратились более 24,7 тыс. раз.

В Центральном архиве Минобороны хранится информация о призыве, прохождении службы, ранениях, гибели и пропаже без вести военнослужащих, приказы о награждении, описания подвигов и другие сведения. Для упрощенного доступа Минобороны совместно с Минцифры запустило новый сервис для подачи заявлений. До этого в архив обращались по почте, а работа по запросу вручную начиналась только после его официального получения архивом.

В Минобороны отметили, что теперь граждане смогут онлайн запросить данные из архива «для подтверждения прав на социальные льготы и компенсации, получения информации о прохождении службы, проведения биографических исследований, а также сохранения и пополнения семейных архивов». В министерстве утверждают, что новый порядок подачи обращений позволит сократить время обработки заявлений.