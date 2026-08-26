В перечень объектов для трансплантации в России добавят пересадку костей и кожи
С 1 сентября Минздрав России вместе с Российской академией наук изменит перечень объектов для трансплантации. «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомств указывает, что список пополнят операции по трансплантации кожи, в том числе эпидермального и дермального слоев, костей и фрагментов, нервов, спинного мозга.
Срок действия указанных документов — до 1 сентября 2031 года, указывает агентство.
В России наблюдается развитие трансплантационной медицины: в 2025 году в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) добавили трансплантацию верхних конечностей, а в 2026 году по ОМС стали доступны ещё 15 сложных операций, включая пересадку почки и островковых клеток поджелудочной железы.
Первая успешная аллотрансплантация кисти в России была выполнена в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 20 апреля 2025 года. После этой операции пациент смог двигать пальцами сразу и через три месяца выполнять рукопожатие, а также держать предметы повседневного обихода.
Помимо этого, Российское трансплантологическое общество в новых клинических рекомендациях, утверждённых в 2026 году, пересмотрело возрастные ограничения для трансплантации сердца, снизив порог с 80 до 70 лет для пациентов с сопутствующими заболеваниями, повышающими риск осложнений.