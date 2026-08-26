В Швеции заявили о планах изъять у россиянина участок земли недалеко от базы ВМС

Шведское агентство по фортификации подало заявку на экспроприацию земельного участка недалеко от базы военно-морских сил страны Мускё. По данным ведомства, сейчас участком владеет гражданин России, который, как утверждается, представляет угрозу безопасности для шведских вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба ВС страны, передает TV4.

База находится в муниципалитете Ханинге в Стокгольмском архипелаге. По данным шведских СМИ, участок расположен у одного из входов на базу. Швеция планирует использовать его, чтобы усилить оборону военного объекта, в том числе от ударов БПЛА. Заявление шведского агентства направлено на согласование в правительственные учреждения.

Министр обороны страны Пол Юносон отметил, что такие меры могут принять и в отношении других объектов недвижимости. По его словам, руководство страны пересмотрело само законодательство об экспроприации, чтобы в будущем можно было учитывать оценки в области политики безопасности.