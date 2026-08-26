В Минпросвещения напомнили о запрете мобильных телефонов на уроках с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в российских школах начнут действовать закрепленные Минпросвещения требования к применению мобильных телефонов во время занятий. Об этом ТАСС напомнил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства пояснил, что приказ № 316 устанавливает изменения в порядке организации обучения по основным общеобразовательным программам. На уроках школьникам нельзя пользоваться телефонами, кроме ситуаций, когда возникает угроза жизни или здоровью либо происходят другие экстренные случаи. Во время перемен использование гаджетов будет регулироваться правилами конкретной образовательной организации.