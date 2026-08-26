РИА Новости: Госдеп выделил $40 млн на дроны для борьбы с криминалом на Украине

США направили $40 млн на приобретение беспилотных систем и наземных станций управления для правоохранительных органов Украины. Средства были выделены Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) в рамках двух контрактов, заключенных в феврале 2026 года с киевской компанией Stream Techno LLC, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Первый договор изначально предусматривал финансирование в размере $19,34 млн, однако в августе сумма была увеличена еще на $ 5,66 млн. По второму соглашению к первоначальным $12,67 млн прибавились $2,32 млн.

Закупки были проведены без проведения стандартных тендерных процедур. Власти США обосновали такое решение «исключительной срочностью» поставок оборудования, указывается в публикации агентства.

С февраля 2022 года через программу INL украинским силовым структурам было передано оснащение общей стоимостью свыше $140 млн. Поставки включали средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, тактические комплексы и транспортные средства.