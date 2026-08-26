В Пакистане 14 младенцев погибли при пожаре в роддоме

При пожаре в больнице в Исламабаде погибли 14 новорожденных, сообщает BBC. Огонь вспыхнул в родильном отделении больницы Пакистанского института медицинских наук — одной из крупнейших государственных больниц в стране.

Спецслужбы считают, что возгорание началось утром из-за взрыва компрессора кондиционера, который находился на третьем этаже больницы. Одного ребенка удалось спасти. Еще несколько младенцев находятся в критическом состоянии, поэтому число погибших может увеличиться, передает CNN со ссылкой на источники. Представители больницы в разговоре с Ary News сообщили, что в детской комнате во время пожара было 16 новорожденных.

Спасатели сообщили, что пожар локализован. В тушении огня участвовали шесть пожарных машин, на место прибыли четыре машины скорой помощи. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф после пожара опубликовал заявление и выразил «глубокую скорбь и искреннее сожаление».