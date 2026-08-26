В Хакасии ввели запрет на запуск беспилотников почти на месяц
В Республике Хакасия с 29 августа будет приостановлена выдача разрешений и действие ранее выданных разрешений на полеты беспилотников. Объявление о запрете опубликовала мэрия Абакана, сославшись на решение антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
Запрет «в целях предупреждения террористических актов и преступлений террористической направленности» будет действовать по 21 сентября. Власти связали его с празднованием Дня знаний и выборами. Напомним, что голосование на выборах депутатов Госдумы РФ пройдет с 18 по 20 сентября.
Исключение в отношении беспилотников сделано только для силовых ведомств.