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В Хакасии ввели запрет на запуск беспилотников почти на месяц

В Республике Хакасия с 29 августа будет приостановлена выдача разрешений и действие ранее выданных разрешений на полеты беспилотников. Объявление о запрете опубликовала мэрия Абакана, сославшись на решение антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Запрет «в целях предупреждения террористических актов и преступлений террористической направленности» будет действовать по 21 сентября. Власти связали его с празднованием Дня знаний и выборами. Напомним, что голосование на выборах депутатов Госдумы РФ пройдет с 18 по 20 сентября.

Исключение в отношении беспилотников сделано только для силовых ведомств.

Валерий Лавский

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