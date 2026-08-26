Число погибших при ударах США по судам в Карибском море достигло 227

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) 25 августа нанесло удар по судну Карибском море. Погибли четыре находившихся на нем человека. Всего от ударов американских военных с начала операции по борьбе с наркотрафиком погибли как минимум 227 человек, уничтожено 68 судов.

В сообщении командования уточняется, что быстроходная лодка следовала по установленным маршрутам наркотрафика, разведданные «выявили активное участие судна в наркоторговле».

«Объединенная оперативная группа Западного полушария продолжает проводить точные и смертоносные операции против картелей. Мы будем выслеживать, пресекать и уничтожать эти наркотеррористические сети»,— прокомментировал удар командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован.

Операции, нацеленные на борьбу с наркотрафиком, заключаются в атаках по судам, идущих вдоль известных маршрутов контрабанды. SOUTHCOM ведет ее с осени 2025 года.

Влад Никифоров