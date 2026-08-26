Китай и Индия ведут переговоры о границе

Министр иностранных дел Китая Ван И и советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал обсудили в Пекине вопросы определения границы и двусторонние связи. Стороны договорились продолжить диалог для «справедливого, разумного и взаимоприемлемого урегулирования» пограничного вопроса в 2027 году в Индии, отмечается в заявлении МИД КНР.

Как сообщается, во время беседы Ван И подчеркнул, что китайско-индийские отношения важны не только для двух стран, а имеют глобальное и стратегическое значение. Дипломат призвал соседей укреплять связи и сокращать разногласия.

Посольство Индии в Китае подтвердило, что стороны рассмотрели двусторонние связи и обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества и поддержания стабильности и мира в приграничных районах, сообщает агентство Reuters.

Две самые густонаселенные страны мира, являющиеся ядерными державами, граничат в Гималаях на линии примерно в 3,8 тыс. км. Но линия, в основном, не имеет четкого разграничения, что приводит к спорам и столкновениям. В 2020 году пограничные бои привели к жертвам и четырехлетнему военному противостоянию. В октябре 2024 года стороны пришли к соглашению о необходимости разграничения.

Reuters отмечает, что связи между Пекином и Нью-Дели постепенно улучшались в последние годы. Так, в прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет посетил Китай. А в сентябре текущего года председатель КНР Си Цзиньпин собирается, по данным источников агентства, посетить саммит БРИКС в Нью-Дели.

Эрнест Филипповский