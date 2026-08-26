Двух человек госпитализировали после атаки БПЛА на Воронежскую область

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram. По его данным, пострадали мужчина и женщина в пригороде Воронежа. Они были ранены осколками стекла.

Пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести, добавил глава региона. При падении беспилотника в том же районе были повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. В другом районе загорелись три надворные постройки — пожар ликвидировали.

Как добавил господин Гусев, силы ПВО сбили и уничтожили 27 беспилотников над регионом. В области продолжает действовать режим беспилотной опасности.