В Тюменской области разработали штору для защиты жилья от атак дронов

Тюменское предприятие «ПрофВС» (Профессиональное военное снаряжение) представило на форуме «Патриоты России» собственную разработку — противоосколочную штору, предназначенную для защиты жилья от последствий атак беспилотников, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным компании, изделие первого класса защиты разработано специально для гражданских объектов: квартир, домов и автомобилей. Основная функция конструкции заключается в предотвращении проникновения поражающих элементов взрывчатки через окна и балконы. Представитель предприятия добавил, что ее продукцию заказывают также представители нефтегазовой отрасли для защиты своих производственных площадок.

Первый всероссийский форум «Патриоты России» проходил 22-24 августа онлайн. 25 августа мероприятие прошло очно в Тюмени — президент Владимир Путин отправил приветственную телеграмму участникам. Участие в очной части «Патриотов России» приняли свыше 500 человек из 48 регионов страны.

Ирина Пичурина