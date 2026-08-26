Глава ООН призвал запретить автономное оружие

Странам нужно запретить или ограничить использование автономного оружия, которое может само выбирать и поражать цели без участия человека, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, мир уже близок к тому, чтобы пересечь «моральную красную линию», когда людей начнут убивать машины.

«Инновации должны служить человечеству, а не подвергать его опасности»,— написал господин Гутерриш в соцсети X.

Пресс-служба ООН добавила, что главные опасения заключаются в том, что решения о жизни и смерти будут приниматься машинами, которые могут быть не способны уловить разницу между военными и гражданскими. Системы, которые выбирают цели без участия и оценки человека, «политически неприемлемы, морально отвратительны и должны быть запрещены международным правом»,— заявила глава отдела по вопросам разоружения отделения ООН в Женеве Мелани Режимбаль.

«Государства должны проявить политическую мужество и перейти от поверхностных дискуссий к решительным действиям»,— сообщается в совместном заявлении ООН и Международного комитета Красного Креста.

Призывы прозвучали в преддверии седьмой Конференции по рассмотрению действия Конвенции о конкретных видах обычного оружия, которая должна пройти в ноябре в Женеве. Руководители ООН и Красного Креста назвали эту встречу «наиболее очевидным путем» для государств, чтобы договориться о переходе к переговорам по юридически обязывающему документу