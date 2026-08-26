NGS42: в Кемерове машина насмерть сбила инспектора Госавтоинспекции

В Кемерове машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, сообщает местное издание NGS42 со ссылкой на источник. Происшествие случилось на Кузбасском мосту. Инспектор скончался до приезда скорой.

Погибшему было около 35 лет, сообщает издание. В социальных сетях распространилось видео с места ДТП: на кадрах запечатлен автомобиль с пробитым и накренившимся колесом, а неподалеку от него — накрытое покрывалом тело погибшего.

На месте работают полиция и сотрудники СКР. В правоохранительных органах официально о гибели инспектора не сообщали.