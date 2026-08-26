Депутата Европарламента от Польши обвинили в отрицании холокоста

Польская прокуратура предъявила обвинения лидеру партии «Конфедерация польской короны» и депутату Европарламента Гжегожу Брауну в отрицании нацистских преступлений. Поводом послужили его высказывания, в которых он назвал газовые камеры в Освенциме «фейком», сообщает Politico.

Правонарушение наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет. Обвиняемый не признал вину, но и не стал отрицать сам факт подобных высказываний.

Дело основано на двух интервью, которые он дал в июле 2025 года. В одном из них он заявил, что «Освенцим с его газовыми камерами, к сожалению, является "фейком"», а в другом назвал свидетельства их использования «пропагандистским нарративом», лежащим в основе «квазирелигиозного культа».

Польша добивалась лишения Брауна депутатской иммунитета из-за этих высказываний с сентября прошлого года, и в марте Европарламент удовлетворил этот запрос. Политика уже судят за другие правонарушения, включая использование огнетушителя для срыва празднования Хануки в польском парламенте в 2023 году.

Тем временем популярность его партии растет в преддверии парламентских выборов в Польше, которые пройдут в октябре 2027 года. Опубликованный в понедельник опрос CBOS показал поддержку партии Брауна на уровне 10,2%, по сравнению с 21,3% у консервативной партии «Право и справедливость» (PiS) и 14,9% у более широкой ультраправой «Конфедерации».

Лидер PiS Ярослав Качиньский неоднократно исключал возможность союза с партией Брауна. Однако кандидат в премьеры от PiS Пшемыслав Чарнек высказывался мягче: по его словам, сам Браун точно не воидет в правительство, однако от коалиции с его партией он отказываться не стал.