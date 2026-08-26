Южная Корея заявила о заходе российских боевых самолетов в ее зону ПВО
Несколько российских военных самолетов днем 25 августа ненадолго вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи над ее восточными водами, в ответ были направлены истребители-перехватчики. Об этом в среду сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).
По данным JCS, российские военные самолеты вошли в опознавательную зону в районе восточных островов Южной Кореи Токто и близлежащего острова Уллынг во вторник во второй половине дня, после чего покинули ее. В сообщении комитета отмечено, что самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
«Опознавательная зона» ПВО не является территориальным воздушным пространством, отмечает агентство. Она устанавливается для того, чтобы иностранные самолеты заблаговременно идентифицировали себя во избежание случайных столкновений.
Агентство утверждает, что последний подобный инцидент случился в конце июня, когда около десятка китайских и российских боевых самолетов ненадолго проникли в зону действия ПВО и покинули ее над восточными и южными водами. Тогда министерство обороны страны выразило протест Китаю и России.
Южная Корея сталкивается с проблемой нарушения воздушного пространства и границ со стороны соседних государств, но сама не готова поставлять Киеву свои системы противовоздушной обороны. 24 августа 2026 года сообщалось, что власти Южной Кореи отказались поставлять ракеты-перехватчики Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Украине, так как системы ПВО нужны самой стране для защиты от потенциальных ракетных провокаций со стороны КНДР.
В последние годы северокорейские военные регулярно нарушают демаркационную линию с Южной Кореей; в 2026 году первое такое происшествие зафиксировано 16 августа. Также в январе 2026 года власти КНДР обвиняли Южную Корею в нарушении своего воздушного пространства с помощью беспилотника. По данным южнокорейской стороны, в 2025 году военные КНДР нарушали демаркационную линию 17 раз.
Помимо внешней угрозы, Военно-воздушные силы Южной Кореи сталкивались с внутренними проблемами: в декабре 2021 года произошло столкновение двух истребителей F-15K, причиной которого стало увлечение пилотов селфи и видеосъемкой во время полета. ВВС Южной Кореи принесли официальные извинения за этот инцидент, а ущерб машинам превысил $600 тыс.