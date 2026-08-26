Южная Корея заявила о заходе российских боевых самолетов в ее зону ПВО

Несколько российских военных самолетов днем 25 августа ненадолго вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи над ее восточными водами, в ответ были направлены истребители-перехватчики. Об этом в среду сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По данным JCS, российские военные самолеты вошли в опознавательную зону в районе восточных островов Южной Кореи Токто и близлежащего острова Уллынг во вторник во второй половине дня, после чего покинули ее. В сообщении комитета отмечено, что самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.

«Опознавательная зона» ПВО не является территориальным воздушным пространством, отмечает агентство. Она устанавливается для того, чтобы иностранные самолеты заблаговременно идентифицировали себя во избежание случайных столкновений.

Агентство утверждает, что последний подобный инцидент случился в конце июня, когда около десятка китайских и российских боевых самолетов ненадолго проникли в зону действия ПВО и покинули ее над восточными и южными водами. Тогда министерство обороны страны выразило протест Китаю и России.

Эрнест Филипповский