WSJ: производитель фурнитуры стал одним из бенефициаров бума ИИ на Тайване
Производитель мебельных комплектующих King Slide Works стал одним из бенефициаров бума искусственного интеллекта на Тайване. Основатель компании признан самым богатым человеком острова. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Компания из Гаосюна, изначально специализировавшаяся на мебельных петлях и направляющих для ящиков, заняла около 80% рынка высококлассных рельсовых механизмов для серверных стоек ИИ. Эти детали удерживают и охлаждают тяжелые серверные конструкции.
С начала года акции King Slide выросли почти на 280%. Состояние ее основателя Линь Цзунчи оценивается Forbes примерно в $20 млрд.
Финансовые показатели компании называют аномальными для сектора физического оборудования. В прошлом квартале валовая маржинальность King Slide выросла до 87%. По этому показателю производитель фурнитуры превзошел даже производителя графических процессоров Nvidia, у которого валовая маржа составляет 75%.
Исполнительный вице-президент компании Дж. Си Ван объяснил высокую прибыль двумя десятилетиями инженерных разработок. При этом аналитики Daiwa Securities предупреждают, что доля King Slide в заказах для систем Nvidia может снизиться до 75% из-за диверсификации поставок и появления конкурентов.
Власти Тайваня планируют в 2027 году выплатить каждому гражданину по 10 тыс. новых тайваньских долларов ($314) в качестве «дивидендов от искусственного интеллекта», заложив в бюджет 235,7 млрд новых тайваньских долларов ($7,4 млрд) на эти цели. Экономика острова демонстрирует рост, в первом полугодии 2026 года рост достиг почти 14,2%, что является самым высоким показателем за аналогичный отрезок в последние 50 лет. Такой рост обусловлен надежностью цепочек поставок в производстве полупроводников, используемых в информационно-коммуникационных технологиях и обрабатывающей промышленности, которые обеспечивают растущий мировой спрос на ИИ. Издание The Wall Street Journal (WSJ) также сообщает о намерении американской компании Nvidia разработать конкурента китайским моделям искусственного интеллекта, заключив сделку на сумму $6 млрд со стартапом Poolside. Эта инициатива направлена на создание одной из мощнейших в мире ИИ-моделей с открытым исходным кодом, способной конкурировать с китайскими разработками, а также с OpenAI и Anthropic.