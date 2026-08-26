WSJ: производитель фурнитуры стал одним из бенефициаров бума ИИ на Тайване

Производитель мебельных комплектующих King Slide Works стал одним из бенефициаров бума искусственного интеллекта на Тайване. Основатель компании признан самым богатым человеком острова. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Компания из Гаосюна, изначально специализировавшаяся на мебельных петлях и направляющих для ящиков, заняла около 80% рынка высококлассных рельсовых механизмов для серверных стоек ИИ. Эти детали удерживают и охлаждают тяжелые серверные конструкции.

С начала года акции King Slide выросли почти на 280%. Состояние ее основателя Линь Цзунчи оценивается Forbes примерно в $20 млрд.

Финансовые показатели компании называют аномальными для сектора физического оборудования. В прошлом квартале валовая маржинальность King Slide выросла до 87%. По этому показателю производитель фурнитуры превзошел даже производителя графических процессоров Nvidia, у которого валовая маржа составляет 75%.

Исполнительный вице-президент компании Дж. Си Ван объяснил высокую прибыль двумя десятилетиями инженерных разработок. При этом аналитики Daiwa Securities предупреждают, что доля King Slide в заказах для систем Nvidia может снизиться до 75% из-за диверсификации поставок и появления конкурентов.