NBC: удары Ирана нанесли объектам разведки США сильнейший в истории ущерб
Иранские ракетные удары и атаки БПЛА причинили беспрецедентный ущерб объектам разведки и оборудованию наблюдения США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, на восстановление объектов потребуются миллиарды долларов.
Среди пораженных объектов — резидентура ЦРУ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, удар по которой был нанесен иранскими дронами в марте, а также американский разведывательный пост в иракской провинции Сулеймания. Кроме того, удары пришлись по расположенным по всему региону секретным объектам, радарам и средствам наблюдения, используемым совместно спецслужбами и военными США.
Всего за время конфликта Иран нанес свыше 2 тыс. ударов, поразив минимум 20 государственных объектов США в восьми странах, отмечает NBC News. Ущерб превосходит масштаб любых разрушений, с которыми разведывательные ведомства США когда-либо сталкивались ранее, добавляет телеканал.
Ситуация вынудила Конгресс искать дополнительные средства, а чиновников — пересматривать распределение личного состава и разведывательных ресурсов в регионе. Как сообщала Financial Times, эксперты ожидают, что США могут пересмотреть формат крупных стационарных баз в Персидском заливе в пользу «более рассредоточенной модели дислокации».
В апреле 2026 года NBC News сообщил, что ущерб от иранских ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке превышает официально признанные Пентагоном данные, и на восстановление объектов потребуются миллиарды долларов. Под удар попали авиационные ангары и склады, взлетно-посадочные полосы, самолеты, радиолокационные системы и инфраструктура спутниковой связи на 11 базах в семи странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию.
Согласно данным The Wall Street Journal, опубликованным в июне 2026 года, регулярные удары Ирана с конца февраля по июнь привели к серьезным разрушениям на базе ВМС США в Бахрейне, а общий ущерб всем американским базам оценивается в сумму от 2,2 до 5,1 миллиарда долларов. Из-за этого военное руководство США рассматривает возможность реорганизации базы в Бахрейне и сокращения присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии.
В апреле 2026 года The Wall Street Journal сообщала, что посольство США в Эр-Рияде серьезно пострадало в результате ночного налета иранских беспилотников, повредив три этажа служебного здания, где находится отделение Центрального разведывательного управления. В марте 2026 года Reuters и CNN подтвердили, что офис ЦРУ в Эр-Рияде был поврежден в результате атаки иранских беспилотников.