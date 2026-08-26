NBC: удары Ирана нанесли объектам разведки США сильнейший в истории ущерб

Иранские ракетные удары и атаки БПЛА причинили беспрецедентный ущерб объектам разведки и оборудованию наблюдения США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, на восстановление объектов потребуются миллиарды долларов.

Среди пораженных объектов — резидентура ЦРУ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, удар по которой был нанесен иранскими дронами в марте, а также американский разведывательный пост в иракской провинции Сулеймания. Кроме того, удары пришлись по расположенным по всему региону секретным объектам, радарам и средствам наблюдения, используемым совместно спецслужбами и военными США.

Всего за время конфликта Иран нанес свыше 2 тыс. ударов, поразив минимум 20 государственных объектов США в восьми странах, отмечает NBC News. Ущерб превосходит масштаб любых разрушений, с которыми разведывательные ведомства США когда-либо сталкивались ранее, добавляет телеканал.

Ситуация вынудила Конгресс искать дополнительные средства, а чиновников — пересматривать распределение личного состава и разведывательных ресурсов в регионе. Как сообщала Financial Times, эксперты ожидают, что США могут пересмотреть формат крупных стационарных баз в Персидском заливе в пользу «более рассредоточенной модели дислокации».