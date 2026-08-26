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В Пенсильвании впервые за 35 лет зафиксировали смерть от кори

Два невакцинированных пациента умерли от кори в штате Пенсильвания, сообщает CNN. Это первые случаи смерти от кори в США в 2026 году и первые за 35 лет в этом штате. Как отмечает телеканал, оба летальных исхода в штате зафиксированы у жителей округа Ланкастер. На округ приходится половина всех случаев заболеваний в штате.

«Как врач, я хочу удостовериться, что люди понимают: вакцина КПК (против кори, паротита и краснухи) безопасна и обеспечивает лучшую защиту от кори, какая у нас есть»,— сказала секретарь здравоохранения штата доктор Дебра Боген.

Всего в 2026 году в Пенсильвании подтвердили 393 случая заболевания корью в 28 округах, добавила госпожа Боген. По ее словам, среди подтвержденных департаментом случаев кори не было ни одного человека, получившего обе рекомендуемые дозы вакцины КПК.

CNN связывает рост смертельных случаев с политикой министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Он известен как активист антипрививочного движения. Посещая Ланкастер в 2021 году, господин Кеннеди-младший утверждал, что вакцины вызывают аутизм и аутоиммунные заболевания.

Во вторник министр здравоохранения позвонил губернатору Пенсильвании Джошу Шапиро и предложил федеральную помощь в борьбе со вспышкой кори. Господин Шапиро отказался и заявил, что штат справится собственными силами.

Корь была объявлена ликвидированной в США в 2000 году. Однако за последние полтора года было зарегистрировано больше случаев заболевания, чем за прошлые 25 лет вместе взятые. Эксперты ожидают, что США вскоре потеряют статус страны, победившей корь.

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