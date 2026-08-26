Миллиардер Дракенмиллер написал разгромную колонку о госдолге США с помощью ИИ

Министра финансов США Скотта Бессента резко раскритиковал его друг и наставник — инвестор Стэнли Дракенмиллер. Миллиардер в своей колонке для The Wall Street Journal (WSJ) прокомментировал решение министра вмешаться в рынок гособлигаций США: назвал ошибкой увеличение объема выкупа гособлигаций из-за роста их доходностей. Однако большое внимание общественности привлекло то, что колонка была написана с помощью ИИ.

Программы-детекторы распознали, что его текст был составлен нейросетью. Информация об этом разошлась в соцсетях и СМИ. Она вызвала критику в адрес инвестора, сообщает WSJ.

В интервью изданию инвестор подтвердил, что действительно прибегал к помощи ИИ. «По английскому у меня была тройка, а по экономике — твердая пятерка. Это мои собственные идеи, и я говорю о них уже более 15 лет... Предпочел бы я быть отличным писателем? Да, но я не таков»,— объяснил он.

Господин Дракенмиллер заявил, что он и его коллеги используют в работе все основные ИИ-инструменты, и воспринимает это как аналог услуг спичрайтера или работы калькулятора. Он сообщил, что не стыдится использования нейросети, хотя общественная реакция его задела. «Самое обидное — это то, сколько людей связались со мной и сказали, насколько лучше обычного написан этот текст»,— сказал он.

О решении двукратно увеличить выкуп долгосрочных гособлигаций Минфин США объявил 19 августа для снижения их доходности. Накануне до этого показатель доходности 30-летних казначейских обязательств США подскочил до 5,33%, обновив максимум с 2007 года. После заявления Минфина значение снизилось до 5,15%.