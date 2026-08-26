Миллиардер Дракенмиллер написал разгромную колонку о госдолге США с помощью ИИ
Министра финансов США Скотта Бессента резко раскритиковал его друг и наставник — инвестор Стэнли Дракенмиллер. Миллиардер в своей колонке для The Wall Street Journal (WSJ) прокомментировал решение министра вмешаться в рынок гособлигаций США: назвал ошибкой увеличение объема выкупа гособлигаций из-за роста их доходностей. Однако большое внимание общественности привлекло то, что колонка была написана с помощью ИИ.
Программы-детекторы распознали, что его текст был составлен нейросетью. Информация об этом разошлась в соцсетях и СМИ. Она вызвала критику в адрес инвестора, сообщает WSJ.
В интервью изданию инвестор подтвердил, что действительно прибегал к помощи ИИ. «По английскому у меня была тройка, а по экономике — твердая пятерка. Это мои собственные идеи, и я говорю о них уже более 15 лет... Предпочел бы я быть отличным писателем? Да, но я не таков»,— объяснил он.
Господин Дракенмиллер заявил, что он и его коллеги используют в работе все основные ИИ-инструменты, и воспринимает это как аналог услуг спичрайтера или работы калькулятора. Он сообщил, что не стыдится использования нейросети, хотя общественная реакция его задела. «Самое обидное — это то, сколько людей связались со мной и сказали, насколько лучше обычного написан этот текст»,— сказал он.
О решении двукратно увеличить выкуп долгосрочных гособлигаций Минфин США объявил 19 августа для снижения их доходности. Накануне до этого показатель доходности 30-летних казначейских обязательств США подскочил до 5,33%, обновив максимум с 2007 года. После заявления Минфина значение снизилось до 5,15%.
Министр финансов США Скотт Бессент, которого раскритиковал Стэнли Дракенмиллер, был утвержден на эту должность Сенатом США в январе 2025 года. На слушаниях в Сенате господин Бессент заявлял о поддержке ужесточения антироссийских санкций, обещая в случае утверждения усилить давление на Москву.
Государственный долг США впервые превысил $40 трлн, согласно данным Минфина страны, опубликованным 19 августа. За последние десять лет долговое бремя страны удвоилось, и последний триллион прибавился всего за пять месяцев. В мае 2026 года сообщалось, что показатель госдолга впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики всей страны. Эффект распространяется на всю экономику: дорожают ипотека, автокредиты и займы для бизнеса, что сдерживает потребление и инвестиции.
Вмешательство Минфина США в работу рынка, как отмечает Bloomberg, произошло спустя несколько часов после того, как Скотт Бессент предпринял новую попытку сдержать рост стоимости долгосрочных заимствований. Однако аналитики скептически оценивают действия по выкупу облигаций: дополнительные $2 млрд за операцию не смогут надолго изменить тенденцию на рынке Treasuries объемом около $32 трлн. Минфин может сглаживать последствия долговой проблемы, но устранить её без сокращения дефицита такая политика не способна.