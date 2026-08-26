Объем сделок на углеродном рынке России сократился вдвое

На российском углеродном рынке сложился структурный дисбаланс: спрос на углеродные единицы существенно отстает от предложения. В этом году объем сделок с ними сократился почти вдвое, следует из доклада компании Kept «Рынок углеродных единиц в России: текущее состояние, новые драйверы и изменения в регулировании».

На 1 августа, отмечается в докладе, зарегистрировано 127 климатических проектов с потенциалом выпуска свыше 109 млн углеродных единиц — из них 37,6 млн находятся в обращении. Несмотря на устойчивый рост предложения, объем сделок с 2022 года превысил лишь 286 тыс. углеродных единиц.

При этом в 2026 году наблюдается сокращение объема сделок: за январь—июль заключены соглашения с 74,1 тыс. углеродных единиц (годом ранее — 126,9 тыс.). Такая динамика объясняется двукратным снижением спроса со стороны участников Сахалинского эксперимента (с 68,1 тыс. углеродных единиц в 2026 году против 124,7 тыс. в 2025-м). Тем не менее ключевым драйвером спроса на углеродные единицы остается именно Сахалин — за 2025 год число компаний, превысивших квоты, сократилось с 12 до 4, а объем превышения упал более чем вдвое.

Подробнее — в материале «Ъ» «Единицам не хватает спроса».