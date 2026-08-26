Два человека погибли в аварии на шоссе в Новой Москве

В Новой Москве на Боровском шоссе столкнулись две легковых машины, погибли два человека, сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла в районе станции метро Пыхтино. Судя по кадрам, которые опубликовал столичный департамент транспорта, водитель легковушки въехал в такси, которое стояло у АЗС. От удара автомобиль подбросило и развернуло на 180 градусов

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Движение на шоссе восстановили спустя четыре часа после аварии, сообщили в дептрансе.