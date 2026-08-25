WSJ узнал об уходе Криса Мэлоуна с поста главы дата-центров OpenAI
Крис Мэлоун покинул пост главы отдела дата-центров американской компании по разработке ИИ-технологий OpenAI на прошлой неделе. Об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Крис Мэлоун
Фото: @chrisgmalone
По данным издания, Крис Мэлоун пришел в компанию в марте 2025 года, после старта проекта Stargate. Он направлен на создание центров обработки данных и обеспечения вычислительной мощности под будущие модели искусственного интеллекта. Над инициативой OpenAI работает вместе с Oracle и SoftBank. До прихода в OpenAI господин Мэлоун руководил стратегией дата-центров в Meta (запрещена в РФ) и работал над технологиями центров обработки данных в Google.