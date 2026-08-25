Прокуратура Турции расследует факт появления газетного заголовка «Эрдоган умер»
Прокуратура турецкого города Айдын начала расследование в отношении газеты Aydin Denge, на странице которой в соцсетях появилась публикация под заголовком «Эрдоган умер». Как сообщает турецкий новостной портал OdaTV, уже возбуждено уголовное дело, задержаны представители и сотрудники редакции.
Заголовок был написан желтыми буквами на черном фоне, подчеркивая траур события. Как указывает OdaTV, увидев его, 99% читателей Aydin Denge подумали, что умер президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако речь в заметке Aydin Denge шла о смерти местной жительницы Гульшен с фамилией Эрдоган. Поскольку в турецком языке глаголы не меняются по родам, фраза о смерти человека по фамилии Эрдоган звучит одинаково как для женщин, так и для мужчин (Erdogan Vefat Etti).
Выбор в пользу заведомо привлекающего внимание заголовка сделали автор заметки Ислам Келеш и главный редактор Ешим Юлкен. Прокуратура усмотрела в действиях редакции попытку манипуляции общественным мнением и умышленное введение в заблуждение. Наряду с журналистом и редактором обвинения предъявлены владельцу газеты Эмину Айдыну. По статье 217/A УК Турции за умышленное распространение ложной информации, которая способна нарушить общественный порядок и посеять страх, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.
В Турции неоднократно предпринимались попытки покушений на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности, запрещенная террористическая организация ФЕТО планировала его убийство до и во время попытки госпереворота в июле 2016 года. В результате попытки переворота погибли 253 человека и более 2,2 тысяч пострадали.
В 2025 году Уголовный суд Стамбула приговорил оппозиционного журналиста Фатиха Алтайлы к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы за публичное распространение угроз в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2024 году сообщалось о расследовании в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в подготовке госпереворота, на фоне которого произошли массовые увольнения в органах внутренних дел Турции.