Прокуратура Турции расследует факт появления газетного заголовка «Эрдоган умер»

Прокуратура турецкого города Айдын начала расследование в отношении газеты Aydin Denge, на странице которой в соцсетях появилась публикация под заголовком «Эрдоган умер». Как сообщает турецкий новостной портал OdaTV, уже возбуждено уголовное дело, задержаны представители и сотрудники редакции.

Заголовок был написан желтыми буквами на черном фоне, подчеркивая траур события. Как указывает OdaTV, увидев его, 99% читателей Aydin Denge подумали, что умер президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако речь в заметке Aydin Denge шла о смерти местной жительницы Гульшен с фамилией Эрдоган. Поскольку в турецком языке глаголы не меняются по родам, фраза о смерти человека по фамилии Эрдоган звучит одинаково как для женщин, так и для мужчин (Erdogan Vefat Etti).

Выбор в пользу заведомо привлекающего внимание заголовка сделали автор заметки Ислам Келеш и главный редактор Ешим Юлкен. Прокуратура усмотрела в действиях редакции попытку манипуляции общественным мнением и умышленное введение в заблуждение. Наряду с журналистом и редактором обвинения предъявлены владельцу газеты Эмину Айдыну. По статье 217/A УК Турции за умышленное распространение ложной информации, которая способна нарушить общественный порядок и посеять страх, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

Алена Миклашевская