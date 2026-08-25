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В Израиле задержали подозреваемых по делу об убийстве бизнесмена Яниса Юшваева

В израильской Хадере задержали подозреваемых в причастности к убийству предпринимателя Яниса Юшваева. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля. Бизнесмена застрелили 23 августа в израильском поселке Кесария.

Фото: @PrzemekShura

Фото: @PrzemekShura

Подозреваемых доставили в полицию для допроса. Как уточняет издание Ynet, полиция задержала в том числе главного подозреваемого в убийстве.

40-летнего Яниса Юшваева застрелили в тот момент, когда он выходил из кафе на АЗС. Бизнесмен умер в больнице от полученных травм.

Янис Юшваев родом из израильского города Ор-Акива. Он вел бизнес в Израиле и России. За последние несколько лет его несколько раз задерживали по подозрению в организации убийств, поджогов автомобилей и других преступлений. Однако против него так и не выдвинули никаких обвинений, пишет Ynet.

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