В Израиле задержали подозреваемых по делу об убийстве бизнесмена Яниса Юшваева

В израильской Хадере задержали подозреваемых в причастности к убийству предпринимателя Яниса Юшваева. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля. Бизнесмена застрелили 23 августа в израильском поселке Кесария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @PrzemekShura Фото: @PrzemekShura

Подозреваемых доставили в полицию для допроса. Как уточняет издание Ynet, полиция задержала в том числе главного подозреваемого в убийстве.

40-летнего Яниса Юшваева застрелили в тот момент, когда он выходил из кафе на АЗС. Бизнесмен умер в больнице от полученных травм.

Янис Юшваев родом из израильского города Ор-Акива. Он вел бизнес в Израиле и России. За последние несколько лет его несколько раз задерживали по подозрению в организации убийств, поджогов автомобилей и других преступлений. Однако против него так и не выдвинули никаких обвинений, пишет Ynet.