Нужны ли люди экономике будущего
Как технологический сдвиг меняет рынок труда
Стремительное развитие новых технологий и расширение спектра производств, в которых уже не задействованы люди, делает неизбежным вопрос: стоит ли тревожится из-за спада рождаемости, если людям будущего станет негде работать? Впрочем, автоматизация — по крайней мере пока — не ведет к катастрофическому сокращению рынка труда, хотя уже ощутимо его трансформирует. Пределы автоматизации определенно окажутся среди вопросов, которые придется решать архитекторам будущего мироустройства.
Многие производства в мире уже давно полностью автоматизированы. Предполагается, что это высвободит у людей время для занятия творчеством, но пока трансформация рынка труда ставит их перед необходимостью постоянного переобучения
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Как бы мы ни относились к рассуждениям Фридриха Энгельса, человека в значительной мере формирует его труд. Уже в середине XX века зазвучала мысль о том, что главная опасность автоматизации не безработица, а дегуманизация, и истинная цена прогресса — не экономическая, а социальная. В 1957 году Айзек Азимов написал роман «Обнаженное солнце»: в мире, где роботы взяли на себя труд и функции воспитания, люди достигли абсолютного комфорта, но утратили способность к взаимодействию. Это привело к атрофии «мягких навыков»: делегируя алгоритмам не только рутину, но и эмоциональную работу, люди оказались беспомощны перед лицом реальных человеческих конфликтов и неспособны к командной работе.
Выглядело бы как одна из ряда мрачных футурологических фантазий, если бы тенденцию к нарастающему дефициту навыков реальной коммуникации не фиксировали социопсихологи разных стран — в возрастных группах, детство которых прошло со смартфоном в руках. Сегодня автоматизация производства и искусственный интеллект меняют и ландшафт рынка труда, от сельского хозяйства до творческих профессий.
Дискуссия о том, чего ждать от повсеместного внедрения роботов, развивалась волнами.
В 1950–1060-е появление первых роботов вызвало страх безработицы, в 1980–1990-е фокус сместился на эйфорию от роботизации производства, а в 2010-х мир заговорил о потенциальном исчезновении целого ряда специальностей.
Но настоящий тектонический сдвиг произошел в 2022–2023 годах с появлением генеративного ИИ: автоматизация добралась до креативных и интеллектуальных профессий. Алгоритмы машинного обучения способны выполнять задачи, ранее считавшиеся прерогативой человека. Роботизированные линии заменяют конвейерных рабочих, системы компьютерного зрения контролируют качество продукции, а предиктивная аналитика оптимизирует процессы обслуживания оборудования. Системы ИИ анализируют медицинские снимки, составляют юридические документы, управляют транспортными потоками и создают художественные произведения.
За прошедшие годы в общественном сознании укоренился страх перед «восстанием машин»: прогнозы о том, что автоматизация уничтожит до 40% рабочих мест, звучат как приговор человеческому труду. Но пока технологический прогресс не ведет к массовой безработице, а лишь запускает механизм структурной трансформации экономики. Главная угроза заключается не в исчезновении работы как таковой, а в неравномерном распределении выгод от роста производительности и в необходимости фундаментального переосмысления того, чему мы учим и как работаем. Исторический опыт подтверждает: технологии всегда уничтожали одни профессии, чтобы создать другие. Промышленная революция вытеснила ремесленников, цифровая эра — секретарей и бухгалтеров среднего звена.
Сегодня информационно-коммуникационный сектор, в котором заняты менее 3% рабочей силы в развитых государствах, становится драйвером роста производительности для всей экономики. В результате занятость в обрабатывающей промышленности падает даже в таких странах, как Китай и США, но уровень жизни в целом растет. Сопротивление технологиям ради сохранения старых рабочих мест выглядит как путь к потере конкурентоспособности и бедности. Вместо этого технологии дарят людям новый ценный ресурс — время. По мере роста производительности рабочая неделя сокращается, превращая досуг в важный экономический товар.
Технологический сдвиг пока никак не облегчил участь людей, занятых тяжелейшим, вредным для здоровья и низкооплачиваемым трудом в странах Третьего мира
Фото: Kenny Katombe / Reuters
Однако эта трансформация несет в себе социальные риски. Во-первых, усиливается неравенство: владельцы технологий и высококвалифицированные специалисты получают сверхдоходы, в то время как работники сферы услуг часто остаются низкооплачиваемыми. Во-вторых, меняется статус профессий. Чтобы привлечь людей в сферу услуг, общество должно перестать считать их «второсортными». Этот процесс уже идет — к примеру, повара, тренеры и сиделки становятся высокооплачиваемыми профессионалами, чей труд ценится за человеческое участие и эмпатию.
Автоматизация приводит к поляризации рынка труда. С одной стороны, растет спрос на высококвалифицированных специалистов, способных работать с передовыми технологиями. С другой — сохраняются позиции, требующие эмоционального интеллекта, креативности и сложных социальных взаимодействий. Промежуточный сегмент — работники средней квалификации — оказывается под наибольшим давлением. Операторы станков, бухгалтеры, переводчики — все, чьи задачи можно стандартизировать и алгоритмизировать, сталкиваются с необходимостью переобучения.
Машинное творчество не должно обходиться без участия человека – по крайней мере, так пока считает большинство людей
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Автоматизация освобождает людей от рутинных задач, позволяя сосредоточиться на более сложной и творческой работе. Предиктивное обслуживание промышленного оборудования снижает затраты на ремонт и простои, умные системы управления повышают эффективность использования ресурсов, автоматизация документооборота ускоряет бизнес-процессы. Но работники должны постоянно обновлять свои навыки, осваивать актуальные технологии и адаптироваться к требованиям рынка. И это точно менее комфортный мир по сравнению с тем, в котором можно было всю жизнь провести на одной работе, трудясь в соответствии с полученной подготовкой.
Важными становятся навыки личного контакта, будь то здравоохранение, уход за пожилыми, образование, искусство, гостеприимство, персональные услуги. В богатых стареющих обществах спрос в этих сегментах растет экспоненциально: люди становятся достаточно состоятельными, чтобы оплачивать чужой труд для выполнения бытовых задач, ухода за собой или организации досуга.
Возникают контуры экономики, состоящей из небольшого, но сверхэффективного высокотехнологичного производственного ядра и огромного сектора трудоемких услуг, обеспечивающего массовую занятость.
Правда, социологи все чаще предупреждают экономистов о неизбежном замедлении прогресса по мере увеличения среднего возраста.
Ключевой проблемой становится не конкуренция человека с машинами, а скорее, формирование системы, где ценность человека определяется его способностью ставить цели, принимать этические решения и сохранять подлинность в океане алгоритмического контента. Рынок труда будущего станет характеризоваться большей гибкостью, разнообразием форм занятости и постоянным изменением требований к компетенциям работников. Условием успеха в этой новой реальности будет готовность к изменениям, быстрому переобучению и использованию технологий как инструмента. Идеальный будущий рынок труда — симбиоз эффективности и человечности. Но успех этой модели зависит от человеческой способности создать институты, сдерживающие неравенство.