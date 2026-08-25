В Бразилии оштрафовали компанию-владельца TikTok на $30 млн

Национальное агентство по защите данных в Бразилии оштрафовало компанию ByteDance, владельца TikTok, на 153,7 млн реалов (почти $30 млн). Об этом сообщило G1 со ссылкой на решение ведомства. По его данным, компания получила штраф за нарушения в обработке персональных данных детей и подростков.

Агентство выявило пять нарушений регламента о защите данных в двух формах доступа к TikTok: «лента без регистрации», к которой можно получить доступ без создания учетной записи, и «лента с регистрацией». Агентство заявило, что TikTok обрабатывал данные детей и подростков без законных оснований. Кроме того, компания не принимала мер, чтобы предотвратить регистрацию несовершеннолетних на платформе.

Ведомство обязало ByteDance удалить данные, собранные ненадлежащим образом. Оно потребовало от компании представить план того, как она усилит защиту информации о несовершеннолетних на платформе.