В Бразилии оштрафовали компанию-владельца TikTok на $30 млн
Национальное агентство по защите данных в Бразилии оштрафовало компанию ByteDance, владельца TikTok, на 153,7 млн реалов (почти $30 млн). Об этом сообщило G1 со ссылкой на решение ведомства. По его данным, компания получила штраф за нарушения в обработке персональных данных детей и подростков.
Агентство выявило пять нарушений регламента о защите данных в двух формах доступа к TikTok: «лента без регистрации», к которой можно получить доступ без создания учетной записи, и «лента с регистрацией». Агентство заявило, что TikTok обрабатывал данные детей и подростков без законных оснований. Кроме того, компания не принимала мер, чтобы предотвратить регистрацию несовершеннолетних на платформе.
Ведомство обязало ByteDance удалить данные, собранные ненадлежащим образом. Оно потребовало от компании представить план того, как она усилит защиту информации о несовершеннолетних на платформе.
В августе 2026 года Минюст США и платформа TikTok достигли соглашения на сумму 400 млн долларов для урегулирования обвинений в нарушении конфиденциальности детей в интернете. Ранее, в 2024 году, министерство юстиции США подало в суд на TikTok и её материнскую компанию ByteDance, обвинив их в незаконном сборе информации о несовершеннолетних пользователях.
В декабре 2025 года ByteDance, владелец TikTok, подтвердила подписание соглашения с тремя крупными инвесторами о создании совместного предприятия для управления американским бизнесом платформы. Эта сделка должна положить конец многолетней неопределенности и позволить приложению продолжить работу в США.
Согласно соглашению, инвесторы Oracle, Silver Lake и фонд MGX из Абу-Даби будут владеть 80,1% акций нового СП TikTok USDS Joint Venture LLC, а ByteDance сохранит 19,9%. Новая структура будет действовать как независимая организация, отвечающая за защиту данных пользователей в США, безопасность алгоритмов и модерацию контента. Американские власти с 2020 года требовали от ByteDance продажи подразделения, а в 2024 году Конгресс принял закон, угрожающий приложению запретом в случае невыполнения этого требования.