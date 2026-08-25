На шлюпке с затонувшего в Бенгальском заливе судна не нашли выживших

Спасатели обнаружили спасательную шлюпку с грузового судна MV Ocean Winner под флагом Панамы, которое затонуло в Бенгальском заливе 22 августа. На ней не было выживших. 22 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает индийское издание The Print со ссылкой на береговую охрану.

Из воды подняли аварийный радиомаяк и части корпуса судна, добавили в береговой охране. Судно перевозило 72 тыс. т железной руды в Китай из Сингапура. На борту находились 24 члена экипажа — 20 китайцев, три гражданина Мьянмы и один гражданин Бангладеш.

22 августа экипаж подал сигнал бедствия, после чего судно затонуло примерно в 400 км от побережья индийского Парадипа. Двоих человек спас в тот же день экипаж коммерческого судна MT Aisopos, которое находилось неподалеку. Выжившие получают медицинскую помощь на судне береговой охраны. Вскоре их должны доставить в Парадип. Спасательная операция продолжается.