СХТ курского бизнесмена Шахова получил иск от структуры Роскосмоса

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск АО «НПО им. С.А. Лавочкина» (входит в «Роскосмос») к курскому АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова о взыскании 336,1 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается.

Ранее компании уже встречались в суде. Летом этого года СХТ обратилось в арбитраж с требованием взыскать 4,6 млн руб. процентов, начисленных по договору от 18 июня 2019 года. Из документов следует, что между СХТ, выступавшим исполнителем, и АО «НПО Лавочкина», выступавшим заказчиком, был заключен договор на 1,1 млрд руб. на выполнение работ по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение гальванического цеха» в Химках Московской области. После завершения работ заказчик не вернул исполнителю оставшуюся часть обеспечительного платежа. В свою очередь, в 2024 году структура «Роскосмоса» также подавала иск, в котором утверждала, что у компании остались претензии к качеству работ. В обоих случаях суд вставал на сторону курской компании.

АО «Строительный холдинг Тезис» известно участием в проекте реконструкции городских очистных сооружений Курска, подряд на которые компания получила в ноябре 2019 года. В августе 2025 года губернатор Александр Хинштейн сообщил, что стоимость работ увеличилась с 2,4 млрд руб. до 9 млрд руб.

Согласно Rusprofile, АО «СХТ» зарегистрировано в Курске в 2023 году, правопредшественником выступало одноименное ООО, существовавшее с 2006 по 2023 год. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб., владельцем компании является Игорь Шахов. В 2024 году выручка общества составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 65 млн руб. Генеральный директор — Сергей Терганов. С 2017 года компания заключила 12 государственных контрактов на общую сумму 23 млрд руб. АО «НПО Лавочкина» зарегистрировано в Химках Московской области в апреле 2017 года. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Генеральный директор — Василий Марфин. Единственный учредитель — госкорпорация «Роскосмос». В 2018 году выручка сократилась на 26%, составив 11,96 млрд руб. при убытке 1,73 млрд руб. Более поздние финансовые показатели не приводятся.

Анна Швечикова