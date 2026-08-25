Срок проявился на томографе

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии и лишил наград бывшего руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова. По версии следствия, он организовал заключение контракта на поставку по завышенной цене томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны, в результате чего военному ведомству был причинен ущерб почти на 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белков, бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Андрей Белков, бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд столицы 25 августа вынес приговор Андрею Белкову. Ему инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ч. 3 ст. 285.4 УК РФ).

Андрей Белков был задержан около двух лет назад. На тот момент он работал советником в управлении заказчика капстроительства Минобороны, а до этого успел потрудиться гендиректором Военно-строительной компании. По ходатайству следствия Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Господину Белкову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, до десяти лет колонии).

Как уже рассказывал “Ъ”, в материалах уголовного дела, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о контракте, заключенном в 2019 году на поставку, монтаж и пусконаладку томографа во время реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте Москвы. Заказчиком выступало ГВСУ по специальным объектам, которым в то время руководил Андрей Белков.

Для исполнения контракта, оцениваемого в 121,7 млн руб., последний привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая числилась гендиректором ООО «Стройхимпроект».

По версии следствия, госпожа Ляхович по просьбе Андрея Белкова подыскала возможного поставщика томографа, а чтобы увеличить стоимость контракта, фигуранты привлекли посредника. В частности, договор на поставку томографа был заключен не напрямую со «Стройхимпроектом», а с аффилированным с ним ООО «Партнер Плюс», где учредителем была сама Елена Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. Затем, как посчитали правоохранители, при непосредственном участии господина Белкова оформили проведение тендера, победитель которого был заранее известен. По фиктивным документам подставной руководитель «Партнер Плюс» получил всю причитающуюся по контракту сумму (121,7 млн руб.), реальная же стоимость аппарата, по версии следствия, составляла немногим более 73 млн руб.

Из троих фигурантов этого расследования свою вину полностью признала только Елена Ляхович, которая заключила досудебное соглашение, возместила причиненный ущерб — около 48 млн руб. и в особом порядке получила четыре года условно и штраф в размере 360 тыс. руб.

Господин Белков вину не признавал, а его защита настаивает, что томограф был закуплен по рыночной цене, что подтверждается результатами экспертизы.

В итоге суд признал версию обвинения доказанной и приговорил Андрея Белкова к шести годам колонии, лишил звания заслуженного строителя, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почета и медали Минобороны «Участнику специальной военной операции».

Александр Александров