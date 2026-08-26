В закрытом хранилище «деструктивной литературы» в Российской государственной библиотеке (РГБ, Ленинка) оказались трехтомник детских повестей Люси и Стивена Хокингов и написанная Мартином Гилбертом биография Уинстона Черчилля в украинском переводе. Также там хранятся мемуары украинских участников боевых действий на Донбассе и книги о Петлюре и Шухевиче. Об этом узнала корреспондент «Ъ», которая побывала в хранилище.

«Многое зависит от перевода,— пояснила главный библиотекарь РГБ Наталья Ермакова.— Случается, что книги зарубежных авторов, пользующиеся популярностью в русском варианте, не содержат ничего деструктивного. Однако в украинском переводе может быть заложен совершенно иной смысл и другая подоплека».

Директор РГБ Вадим Дуда объяснил, что в спецхране находятся книги, необходимые для исследования «истории русофобии». Обычно они хранятся в одном-двух экземплярах. Спецхран работает чуть больше года, в нем содержится около 20 тыс. книг, большинство из которых написаны на украинском языке. По словам госпожи Ермаковой, при отборе литературы эксперты опираются на определенные слова-маркеры. Например, «Московщина» вместо «Россия» или «большевики» вместо «россиян».

Среди другой литературы, на которую обратила внимание корреспондент «Ъ», был комикс Кейти О’Нилл «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Господин Дуда описал содержание книги, как историю о двух принцессах, между которыми «возникли чувства, приводящие их к браку». В хранилище также был сборник прозы погибшего в ДТП в 2015 году музыканта Кузьмы Скрябина — вокалиста группы «Скрябiн». Наталья Ермакова объяснила, что музыкант «тоже был украинским националистом».

Среди других книг в спецхране представлены экземпляры произведений о голоде 1932–1933 годов в Украинской ССР, описание катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие труды историка Сергея Плохия, а также политизированные детские произведения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бойцы невидимого фонда».