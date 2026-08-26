В спецхране «деструктивной литературы» РГБ оказались детские повести Хокинга и биография Черчилля
В спецхран «деструктивных книг» попали повести Хокинга и биография Черчилля
В закрытом хранилище «деструктивной литературы» в Российской государственной библиотеке (РГБ, Ленинка) оказались трехтомник детских повестей Люси и Стивена Хокингов и написанная Мартином Гилбертом биография Уинстона Черчилля в украинском переводе. Также там хранятся мемуары украинских участников боевых действий на Донбассе и книги о Петлюре и Шухевиче. Об этом узнала корреспондент «Ъ», которая побывала в хранилище.
«Многое зависит от перевода,— пояснила главный библиотекарь РГБ Наталья Ермакова.— Случается, что книги зарубежных авторов, пользующиеся популярностью в русском варианте, не содержат ничего деструктивного. Однако в украинском переводе может быть заложен совершенно иной смысл и другая подоплека».
Директор РГБ Вадим Дуда объяснил, что в спецхране находятся книги, необходимые для исследования «истории русофобии». Обычно они хранятся в одном-двух экземплярах. Спецхран работает чуть больше года, в нем содержится около 20 тыс. книг, большинство из которых написаны на украинском языке. По словам госпожи Ермаковой, при отборе литературы эксперты опираются на определенные слова-маркеры. Например, «Московщина» вместо «Россия» или «большевики» вместо «россиян».
Среди другой литературы, на которую обратила внимание корреспондент «Ъ», был комикс Кейти О’Нилл «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Господин Дуда описал содержание книги, как историю о двух принцессах, между которыми «возникли чувства, приводящие их к браку». В хранилище также был сборник прозы погибшего в ДТП в 2015 году музыканта Кузьмы Скрябина — вокалиста группы «Скрябiн». Наталья Ермакова объяснила, что музыкант «тоже был украинским националистом».
Среди других книг в спецхране представлены экземпляры произведений о голоде 1932–1933 годов в Украинской ССР, описание катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие труды историка Сергея Плохия, а также политизированные детские произведения.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бойцы невидимого фонда».
Заместитель главы Минкульта Жанна Алексеева в июне 2026 года сообщила о создании закрытого хранилища «деструктивной литературы» при Российской государственной библиотеке имени Ленина, куда попадут, в частности, книги иностранных агентов, нежелательных организаций и авторов, искажающих историческую правду. Библиотеки в России уже перестали пополнять фонды книгами авторов-иноагентов, а Минкульт планирует усилить контроль за закупками литературы на федеральные средства. В июне 2024 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий доступ к книгам ряда авторов в библиотеках, включая писателей-иноагентов и экстремистов.
Директор РГБ Вадим Дуда объяснил, что задача спецхрана — сохранить эти книги для дальнейшего исследования истории русофобии, поскольку наблюдалось появление «неприятной для нас литературы» на Украине. По его словам, в городах и поселках, освобождаемых в ходе СВО, поступали призывы сжигать и выкидывать подобные книги, но было принято решение их сохранять. Ранее, в 2025 году, Вадим Дуда сообщал, что РГБ начала собирать такие книги в спецхран в 2024 году, отбирая литературу из библиотечных фондов Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик.
Политический обозреватель Дмитрий Дризе в 2026 году отметил, что в СССР существовали спецхраны при крупных библиотеках, доступ к которым был ограничен, но система начала ликвидироваться в эпоху перестройки. Он также подчеркнул, что понятие «деструктивная литература» является очень широким и может включать художественные произведения без политической подоплеки, а при наличии интернета найти и прочитать любую книгу не составляет труда.