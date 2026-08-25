В Югре возбудили дело после избиения школьницы

Уголовное дело возбуждено после избиения несовершеннолетней в Сургутском районе (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, в июле в квартире в сельском поселении Солнечный совершеннолетняя девушка применила к школьнице физическую силу и угрожала ей убийством. По факту произошедшего отдел дознания ОМВД России по Сургутскому району возбудил уголовное дело по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Отмечается, что прокуратура признала возбуждение дела законным.

В ведомстве добавили, что прокуратура округа начала проверку после инцидента. Кроме того, к проверке подключился СКР. «В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева