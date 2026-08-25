Казахстан дольет бензина

Казахстан поможет сгладить дефицит бензина в России. Завод «Конденсат» начал поставлять небольшие партии 92-го, рассказали в Минэнерго республики. Решение было принято после официального обращения Москвы. НПЗ будет перерабатывать российскую нефть, а 30% топлива останется на внутреннем рынке, отметил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, половина завода принадлежит российской компании. Какой именно, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

«Конденсат» — это малотоннажный НПЗ мощностью порядка 850 тыс. тонн в год, указано на официальном сайте завода. Для сравнения — Орский НПЗ ежегодно перерабатывает больше 5,5 млн тонн нефти. В августе из-за ударов дронов он, по словам губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, приостановил работу примерно на полгода. Так что серьезных объемов российскому рынку Казахстан дать не сможет, отметил эксперт Финансового университета Игорь Юшков:

«Тем не менее сейчас любое количество топлива, особенно если оно придет быстро, важно. Потому что мы все равно таким образом сможем уменьшить его дефицит, хотя бы в каких-то регионах. Хотя для Казахстана это, безусловно, дополнительные риски. Мы видим, что Евросоюз дополнительно давит и вводит ограничения в отношении всех тех структур, которые были задействованы для разрешения российского топливного кризиса. Речь о белорусских НПЗ и так далее. Вместе с тем та же самая инфраструктура КТК неоднократно подвергалась ударам. Так что какие-то диверсии, наверное, нельзя исключать.

В плане логистики крупные НПЗ имеют подвод нефтепровода. Но так как здесь объемы небольшие, плюс ресурсная база все-таки предполагалась для этого завода не со стороны России, то железная дорога имеет ряд своих ограничений. Но чтобы загрузить завод на его полную мощность, и железнодорожного сообщения будет достаточно. А полученные нефтепродукты в основном везде и перевозятся ж/д транспортом. Это как раз стандартная схема. Но взаимодействие с этим предприятием — это скорее временная история, которая максимально востребована будет в ближайшие месяц-два».

Вскоре после того, как Казахстан анонсировал поставки бензина в Россию, в Атырау загорелся один из крупнейших НПЗ республики. Пожар потушили, его причины устанавливаются. Между тем, по данным S&P Global, в ближайшее время в Россию будет впервые доставлен бензин из Турции. Ранее СМИ и аналитики также сообщали о закупках у Индии, Марокко, Египта и Белоруссии.

Сколько стоит импортное топливо? И почему Казахстан согласен поставлять только 92-й бензин? “Ъ FM” обсудил это с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным:

«95-й популярен не только у нас, но и в Казахстане, и по 92-му у них есть избыток перерабатывающих мощностей. С миру по нитке, и вроде какие-то объемы потихонечку и набирают. Обычно трейдеры покупают бензин под конкретного клиента, или вообще его приобретает даже первичный потребитель. Соответственно, цены, по которым топливо сейчас приходит к нам из ближнего и дальнего зарубежья, из соседних стран, выше 100 тыс. руб. за тонну. Белорусы примерно в два раза дороже его продают, чем на бирже.

Топливо из Индии пришло примерно той же стоимости, просто оно прибыло туда, где такие ценники были не востребованы, и поэтому изначально стороны не договорились. В мелкооптовом сегменте сейчас именно такие цены по бензину, на дизель они ниже. Вопрос именно в том, чтобы сделка состоялась, а не в котировках. Белорусское топливо находит потребителя, потому что у нас на независимых АЗС его покупают, и там ставят ценники значительно выше 100 руб. за литр. Но при этом что-то хоть продают».

По данным Reuters, на фоне дефицита горючего на рынке Россия может продлить запрет на экспорт дизеля до конца сентября. Вице-премьер Александр Новак ранее указывал, что решение о снятии таких мер пока не принято, но проблем с дизтопливом, по его словам, в стране нет.

Екатерина Вихарева