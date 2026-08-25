В Екатеринбурге защита прав потребителей чаще всего требуется в сфере ЖКХ

За первое полугодие 2026 года Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей помог вернуть жителям более 11 млн руб., рассказала на пресс-конференции директор центра Янина Голубева. «Это денежные средства, сэкономленные вследствие возврата имущества или замены товара»,— пояснила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По ее словам, 70% всех консультаций связаны с вопросами нарушения прав потребителей в сфере оказания услуг, выполнения работ. Самыми претензионными услугами за прошедшее полугодие оказались услуги и работы в сфере ЖКХ (18%), на втором месте бытовые услуги (13%), на третьем — финансовые.

По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество консультаций по вопросам приобретения лекарственных препаратов и БАДов. В прошлом году их было всего 29, а за первое полугодие текущего года уже 36. Стало больше обращений по таким категориям, как оружие, животные, растения, косметика и парфюмерия.

Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей за первое полугодие 2026 года провел 1922 консультации и 255 мероприятий по информированию населения. По результатам консультаций было оформлено более 500 документов. «Порядка 90% претензий разрешаются в досудебном порядке»,— подчеркнула Янина Голубева.

Эмма Ханнанова