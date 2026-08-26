Директор Ленинки показал «Ъ» украинские книги из запрещенного хранилища

Корреспондент “Ъ” Мария Барановская попросила администрацию РГБ провести экскурсию по закрытому хранилищу и обнаружила там неоднозначные исторические исследования, мемуары участников украинской АТО, комикс про двух принцесс, азбуку с горящим Кремлем и сборник прозы рок-музыканта Кузьмы Скрябина.

«Книги создают большое количество установок — нарративов, как сейчас модно говорить. Мы много лет наблюдали, как на Украине появляется неприятная для нас литература, откровенно русофобская. Наблюдали, как искажается история. В городах и поселках, которые освобождаются сейчас в ходе СВО, мы слышали призывы, в основном от участников боевых действий, о необходимости сжигать и выкидывать некоторые книги. Но мы решили, что обязаны сохранить слой таких документов для того, чтобы дальше можно было исследовать историю русофобии»,— объяснил директор Ленинки Вадим Дуда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бойцы невидимого фонда»