Автора скульптур Мао Цзэдуна приговорили в Китае к трем годам тюрьмы

Суд провинции Хэбэй приговорил китайского художника Гао Чжэня к трем годам лишения свободы за «посягательство на репутацию и честь национальных героев и мучеников». Поводом к преследованию стало сатирическое и карикатурное изображение Мао Цзэдуна, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Library of Congress Фото: Library of Congress

Гао Чжэнь, постоянно проживающий в США, был задержан китайскими властями в августе 2024 года, когда приехал с женой и сыном навестить родных. Обвинение основано на принятом в Китае в 2018 году законе, запрещающем критиковать, высмеивать, подвергать сомнению или искажать подвиги лиц, которые признаны героями и мучениками. К таким относятся видные деятели Компартии Китая, включая Мао Цзэдуна, военачальники и солдаты, погибшие при исполнении долга, и т. п. Как отмечает The Guardian, картины и скульптуры, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела, были созданы Гао Чжэнем более десяти лет назад, еще до вступления в силу закона.

Гао Чжэнь — участник творческого дуэта «Братья Гао», известного острыми политическими и общественными работами. На творчество братьев в значительной мере повлияла смерть их отца в заключении в период «культурной революции». Их работы выставлялись на престижных культурных площадках, в том числе в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке и в Центре Помпиду в Париже. Среди известных работ дуэта — «Вина Мао», где Мао Цзэдун изображен в раскаянии на коленях, и «Стандартная прическа», изображающая четырех главных лидеров КНР.

Алена Миклашевская