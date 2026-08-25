Казахстанский НПЗ «Конденсат» будет поставлять в РФ бензин и дизтопливо

Казахстанский НПЗ «Конденсат» будет принимать российскую нефть и направлять 70% нефтепродуктов от выработанного объема в Россию, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 25 августа. Слова чиновника передает «Интерфакс».

В Казахстане, заявил Ерлан Аккенженов, будет оставаться до 30% бензина и дизтоплива. Поставки в РФ будут идти по железной дороге. Мощность НПЗ «Конденсат» на Карачаганакском месторождении — 850 тыс. тонн в год.

Россия активизировала импорт топлива в условиях сокращения внутреннего производства из-за повреждений НПЗ. По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), с июля РФ должна получить пять партий бензина морским путем: три танкера из Индии, один из Марокко, один из Турции. Общий объем морских поставок бензина в Россию аналитики оценивают более чем в 1 млн баррелей. Кроме того, бензин в Россию поставляют НПЗ Белоруссии. В ФАС поясняли, что разница между российской и зарубежной стоимостью топлива будет сглажена за счет демпфера на импортный бензин.

Анатолий Костырев