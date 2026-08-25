В суд поступил иск о недопуске «Яблока» на выборы в Калининградской области

Калининградский областной суд зарегистрировал иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в областной парламент. С таким требованием выступили представители партии «Коммунисты России». Заседание запланировано на 28 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Коммунисты России» обратились в суд, чтобы не допустить партию «Яблоко» на выборы в Калининградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Коммунисты России» обратились в суд, чтобы не допустить партию «Яблоко» на выборы в Калининградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Лидер общеобластной части списка, руководитель Аналитического центра партии Иван Большаков рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что партийцы еще не получили копию иска и не знают, с чем могут быть связаны претензии «Коммунистов России».

Избирком зарегистрировал список кандидатов от «Яблока» в Калининградской области 6 августа. По партсписку баллотируются 32 человека. Отметим, регистрацию одного из них, Антона Гендриксона, сняли с выборов из-за протокола о демонстрации запрещенной символики. Он шел на выборы под третьим номером в общеобластной части списка. По одномандатным округам от партии зарегистрировали двух «яблочников».

Калининградская область — один из четырех регионов, где партия допущена к выборам в законодательные органы субъекта. Партсписки «Яблока» утвердили в Новгородской, Свердловской и Томской областях. Отметим, 25 августа суд отменил регистрацию списка на выборах в Заксобрание Псковской области.

Константин Леньков