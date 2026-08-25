«Серьезного ответа не предвидится»

В Армении под следствием оказались сразу два бывших президента. Речь идет о Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне. Их, в частности, обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Сами бывшие руководители в ответ заявляют о политическом преследовании из-за оппозиционных взглядов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что премьер Никол Пашинян укрепляет свою власть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

На следующий день после по-своему исторического выступления Никола Пашиняна в парламенте в Армении задержали второго по счету президента страны Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака. В доме младшего сына экс-лидера — депутата Левона Кочаряна — прошли обыски. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, отмывание денег и получение взятки в особо крупном размере.

В тот же день аналогичные обвинения предъявлены третьему бывшему руководителю страны — Сержу Саргсяну. Ранее действующий премьер Никол Пашинян неоднократно обвинял экс-лидеров государства в создании «трехглавого мафиозного клана», который вступил в сговор с некоторыми кругами в России с целью захвата власти. Российская Федерация все это категорически отрицает.

Третья голова — это крупный бизнесмен и политик Самвел Карапетян, который не скрывал своих претензий на власть и откровенно пророссийских взглядов.

В данный момент он находится под домашним арестом. Собственно, и Кочаряна, и Саргсяна — представителей старой советской школы — в свое время очень тепло принимали в Кремле. Есть мнение, что в Москве их всегда считали понятными и близкими по духу руководителями бывшей союзной республики. При них практически не было западного влияния — ни ЕС, ни США, ни Турция не беспокоили республику.

Что касается Пашиняна, для РФ он никогда своим не был. Тем более, если кто забыл, государство он возглавил в 2018 году на волне, которая называлась «Революция любви и солидарности». Теперь вернемся к началу повествования — к выступлению действующего премьер-министра в парламенте. Пашинян озвучил правительственную программу на ближайшие пять лет. Если кратко: Россия перестала быть стратегическим партнером и, видимо, союзником Армении. На первое место выдвинулись ближайшие соседи, а также ЕС, США и Турция.

Главный вопрос: сможет ли оппозиция в Армении постоять за своих?

Не хочется вмешиваться в дела суверенного государства и торопиться с выводами, но, похоже, серьезного ответа не предвидится. По крайней мере, в настоящее время. Видимо, граждане Армении не очень хотят возвращаться в прошлое. Наверное, будущее для них предпочтительней, пусть и выглядит туманным. Пашинян не идеален, но он имеет определенную поддержку в стране.

Дмитрий Дризе