Остужевскую развязку в Воронеже откроют к 1 октября

Движение по Остужевской развязке планируется запустить в полном объеме к 1 октября, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня в ходе прямого эфира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

«У нас контракт до конца года. Работы фактически по проезжей части будут закончены до первого октября, и движение уже можно будет осуществлять по развязке в полном объеме»,— сказал Александр Гусев.

Однако после 1 числа может потребоваться время на обустройство прилегающей территории, но это уже «некритично для автомобилистов». Полностью завершить все работы, включая визуальное оформление объекта, планируется к весенне-летнему периоду 2027 года.

В конце марта процент готовности работ по третьему этапу реконструкции Остужевской развязки составлял 68%. Срок реализации проекта не изменился — до конца года.

Работами на всех этапах занимается АО «Производственное объединение "Возрождение"» (структура петербургской ГК «Возрождение»). Контракт был заключен в марте 2024 года по цене 3,42 млрд руб. В процессе стоимость выросла до 4,98 млрд руб. из-за «доработки проекта от 2019 года».

Анна Швечикова