Гендиректора «ТулаДрон» Григорьева отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Под уголовное преследование попал еще один российский производитель дронов — гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «ТулаДрон» Евгений Григорьев. Местные СМИ сообщают, что он перестал появляться на рабочем месте с 14 августа. Как позже выяснилось, в этот день управленец был задержан, а затем арестован судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности обвинения пока не сообщаются.

Евгений Григорьев в 2023–2025 годах одновременно возглавлял три научные организации — НПЦ БАС (Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем) «ТулаДрон», АНО НОЦ (Научно-образовательный центр) «Тулатех» и АО УК ИНТЦ (Управляющая компания инновационного научно-технологического центра) «Композитная долина»». В «ТулаДроне» он стал гендиректором 2 февраля 2026 года.

«ТулаДрон» был создан в декабре 2025 года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На его функционирование было направлено более 1 млрд руб., из которых около 700 млн — из федерального бюджета. Центр входит в топ-10 крупнейших в стране, является ключевой площадкой по разработке, производству и эксплуатации БПЛА в Тульской области. Располагает производственными мощностями, лабораторно-исследовательским комплексом и летно-испытательным центром. В январе 2025 года получил от Минпромторга статус научно-производственного центра испытаний и компетенций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Производитель дронов налетел на арест»