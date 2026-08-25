Гендиректора «ТулаДрон» Григорьева отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве
Под уголовное преследование попал еще один российский производитель дронов — гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «ТулаДрон» Евгений Григорьев. Местные СМИ сообщают, что он перестал появляться на рабочем месте с 14 августа. Как позже выяснилось, в этот день управленец был задержан, а затем арестован судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности обвинения пока не сообщаются.
Евгений Григорьев в 2023–2025 годах одновременно возглавлял три научные организации — НПЦ БАС (Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем) «ТулаДрон», АНО НОЦ (Научно-образовательный центр) «Тулатех» и АО УК ИНТЦ (Управляющая компания инновационного научно-технологического центра) «Композитная долина»». В «ТулаДроне» он стал гендиректором 2 февраля 2026 года.
«ТулаДрон» был создан в декабре 2025 года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На его функционирование было направлено более 1 млрд руб., из которых около 700 млн — из федерального бюджета. Центр входит в топ-10 крупнейших в стране, является ключевой площадкой по разработке, производству и эксплуатации БПЛА в Тульской области. Располагает производственными мощностями, лабораторно-исследовательским комплексом и летно-испытательным центром. В январе 2025 года получил от Минпромторга статус научно-производственного центра испытаний и компетенций.
Подробнее — в материале «Ъ» «Производитель дронов налетел на арест»
В июле 2026 года Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров белгородской группы компаний «Эфко» Валерия Кустова по делу о хищении субсидий, выделявшихся Минпромторгом на разработку и производство дронов.
8 августа 2026 года Кузьминский суд Москвы арестовал действующих и бывших гендиректоров компании—производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию, которым также вменили особо крупное мошенничество. Ранее, 29 октября 2025 года, Советский райсуд Улан-Удэ арестовал директора ООО «Аэроком» Виктора Янькова по делу о мошенничестве на 55 млн рублей при поставках беспилотников для нужд СВО.