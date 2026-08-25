Производитель дронов налетел на арест

В Туле по обвинению в особо крупном мошенничестве суд арестовал на два месяца гендиректора НПЦ «ТулаДрон» Евгения Григорьева. За последнее время это уже третий арест производителей беспилотников. Ранее под уголовное преследование попали Валерий Кустов, который возглавлял совет директоров и был основным акционером группы компаний «Эфко», а также действующий и бывший руководители фирмы «Дрон Солюшнс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор НПЦ «ТулаДрон» Евгений Григорьев

Фото: Министерство образования Тульской области Генеральный директор НПЦ «ТулаДрон» Евгений Григорьев

Фото: Министерство образования Тульской области

Как стало известно 25 августа, под уголовное преследование попал еще один российский производитель дронов — гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «ТулаДрон» Евгений Григорьев. Местные СМИ сообщают, что он перестал появляться на рабочем месте с 14 августа. Как позже выяснилось, в этот день управленец был задержан, а затем арестован судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности обвинения пока не сообщаются.

«ТулаДрон» был создан в декабре 2025 года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На его функционирование было направлено более 1 млрд руб., из которых около 700 млн — из федерального бюджета. Центр входит в топ-10 крупнейших в стране, является ключевой площадкой по разработке, производству и эксплуатации БПЛА в Тульской области. Располагает производственными мощностями, лабораторно-исследовательским комплексом и летно-испытательным центром. В январе 2025 года получил от Минпромторга статус научно-производственного центра испытаний и компетенций.

Евгений Григорьев в 2023–2025 годах одновременно возглавлял три научные организации — НПЦ БАС (Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем) «ТулаДрон», АНО НОЦ (Научно-образовательный центр) «Тулатех» и АО УК ИНТЦ (Управляющая компания инновационного научно-технологического центра) «Композитная долина»». В «ТулаДроне» он стал гендиректором 2 февраля 2026 года.

Это уже третий арест производителей беспилотников за последнее время по разным уголовным делам. В июле 2026 года Мещанский райсуд столицы заключил под стражу председателя совета директоров белгородской группы компаний «Эфко» миллиардера Валерия Кустова. По версии следствия, он и сообщники вступили в преступный сговор с целью хищения субсидий, выделявшихся Минпромторгом на разработку и производство дронов. Однако вместо этого, как считают в МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали и выдавали за свою продукцию.

8 августа 2026 года Кузьминский суд Москвы арестовал действующего и бывшего гендиректоров компании—производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Им также вменили в вину особо крупное мошенничество.

Ефим Брянцев