ВС разберется с дарением квартиры родственнику за шесть лет до банкротства

Верховный суд РФ (ВС) разберется в последствиях дарения единственного жилья близкому родственнику, если даритель впоследствии обанкротился. Нижестоящие суды решили, что гражданин переписал долю в квартире на мать, чтобы спрятать имущество от взыскания по долгам компании, которой он руководил.

Сделку признали недействительной, а с женщины взыскали 15,5 млн руб.— половину стоимости недвижимости. Но теперь по жалобе матери банкрота дело рассмотрит экономколлегия ВС, которая решит, причинило ли дарение полквартиры вред кредиторам и в каком случае можно оспорить сделку, совершенную за шесть лет до банкротства гражданина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дар подозрения».