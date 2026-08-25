Зарплата Макса Ферстаппена по новому контракту с Red Bull превысит $100 млн
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен будет зарабатывать $100 млн по условиям нового контракта с командой «Формулы-1» Red Bull. Об этом сообщает портал GPblog со ссылкой на журналиста Джо Сейварда.
Фото: Jakub Porzycki / Reuters
20 августа Red Bull объявил о продлении соглашения с пилотом до 2030 года. Источник отмечает, что по новому договору базовая зарплата 28-летнего Ферстаппена составит $100 млн (ранее этот показатель был равен $65 млн), с учетом бонусов она может достичь $120 млн.
По размеру базового оклада нидерландец обошел семикратного чемпиона мира, британца Льюиса Хэмилтона из Ferrari ($70 млн). В топ-3 самых высокооплачиваемых гонщиков также входит его напарник, монегаск Шарль Леклер ($30 млн).
Макс Ферстаппен дебютировал за Red Bull в 2016 году. За это время он четыре раза становился чемпионом мира (2021–2024). Кроме того, гонщик является рекордсменом «Формулы-1» по количеству побед в одном сезоне (19) и по числу выигранных подряд Гран-при (10). В текущем сезоне нидерландец со 155 очками после 12 этапов идет на шестом месте в личном зачете.
В августе 2026 года команда «Формулы-1» Red Bull продлила контракт с Максом Ферстаппеном до 2030 года, несмотря на то, что его предыдущее соглашение действовало до конца 2028 года и предусматривало возможность досрочного расторжения. В июле 2026 года сообщалось, что Red Bull планирует исключить пункт о досрочном расторжении из нового контракта.
По старому контракту, который действовал до 2028 года, Макс Ферстаппен зарабатывал €65 млн в год. Ранее издание Bild сообщало, что команда Red Bull была готова существенно повысить гонщику зарплату.