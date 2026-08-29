Да люди вы или нет

Будущее в медицине уже наступило: ученые экспериментируют с генетическим редактированием, печатают на 3D-принтере фрагменты сердечной ткани, создают биороботов, оживляют мертвые конечности, чтобы пересадить их живым — пока подопытным животным. Логично предположить, что по мере развития медицинских технологий человек все больше будет вмешиваться в том числе и в собственную природу. Масштаб и допустимые границы этого вмешательства неизбежно станут одним из главных вопросов предстоящих десятилетий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медики неустанно ведут борьбу с заболеваниями, которые еще недавно означали неизбежный смертный приговор (на фото сотрудник Воронежского областного онкологического диспансера)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Медики неустанно ведут борьбу с заболеваниями, которые еще недавно означали неизбежный смертный приговор (на фото сотрудник Воронежского областного онкологического диспансера)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В мае 2026 года в издании ScienceAlert вышла статья о необычной разработке южнокорейских ученых, создавших экспериментальные контактные линзы, которые подают слабые электрические сигналы в мозг через сетчатку глаза и тем самым влияют на настроение. Опыты на мышах показали: это устройство заметно улучшило самочувствие животных с депрессивноподобным состоянием.

Звучит как фантастика, но идея простая: глаз — это природный «провод» к мозгу. Линзы используют две разные частоты сигнала, которые «включаются» полностью только в той точке, где пересекаются. Это позволяет воздействовать именно на те участки мозга, которые связаны с настроением, не затрагивая остальные. Однако до реального лечения людей, подчеркивает автор статьи профессор Барбара Пирсьонек, еще далеко. Во-первых, подопытным мышам вводили гормон стресса, а это не равно человеческой депрессии. Во-вторых, сами линзы очень дороги в производстве, и массовый выпуск пока невозможен. Тем не менее направление неинвазивной стимуляции мозга считается перспективным, и легко можно представить, что через несколько десятков лет люди будут выключать тревогу и стресс, едва надев специальные линзы.

Перспектива обнадеживающая, особенно для людей с реальными психиатрическими проблемами, однако возникает вопрос: «отключая» хандру и плохое настроение, не потеряет ли человечество нечто уникальное? Документально подтверждено, что многие известные художники и писатели творили, находясь в глубоком кризисе, зачастую осознавая свою работу как единственную терапию. Что, если бы они умели отключать переживания, стимулируя мозг через южнокорейские линзы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В недалеком будущем у офтальмолога можно будет получить высокотехнологичное средство от депрессии

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ В недалеком будущем у офтальмолога можно будет получить высокотехнологичное средство от депрессии

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Вопрос, понятно, риторический. Медицина движется вперед, решая задачи оздоровления человеческой популяции, не обращая внимания на такие «мелочи», как уникальность человека или замысел природы. Как минимум один очевидный результат этого прогресса — увеличение продолжительности жизни. Но параллельно во всем мире, даже в развивающихся странах, упала рождаемость, и эти процессы напрямую связаны. Прогресс идет рука об руку с регрессом. Самые острые споры вокруг медицины будущего окажутся как раз биоэтическими: где заканчивается помощь и начинается вмешательство в естественный ход вещей или промысел Божий.

Отредактированные люди

В древнегреческой Спарте детей с физическими недугами сбрасывали со скалы, потому что воспринимали как обузу для полиса. В Средние века и вплоть до XIX столетия врожденная болезнь трактовалась как Божья кара и испытание, таких детей прятали в приютах или считали «бесноватыми». В XX веке ситуация стала меняться, сперва медленно, пока в начале XXI века буквально не повернулась на 180 градусов: один за другим появляются инновационные препараты, которые замедляют или вовсе останавливают развитие генетических заболеваний, а политика инклюзии открывает доступ в публичное пространство тем, кто прежде был обречен на пожизненное затворничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пациенты со спинально-мышечной атрофией — одни из тех, кому прогресс медицинских технологий подарил надежду на реальное изменение качества жизни, но терапия пока обходится в астрономические суммы

Фото: May Tse / South China Morning Post / Getty Images Пациенты со спинально-мышечной атрофией — одни из тех, кому прогресс медицинских технологий подарил надежду на реальное изменение качества жизни, но терапия пока обходится в астрономические суммы

Фото: May Tse / South China Morning Post / Getty Images

Один из ярких примеров — «волшебная таблетка» от спинальной мышечной атрофии (СМА). Это тяжелое наследственное заболевание нервной системы, при котором человек теряет способность к активному движению, потому что исчезает сигнал от нервных клеток к мышцам. У взрослых СМА развивается медленно, но если заболевание начинается на первом году жизни, то счет идет на недели и даже дни. Революция в лечении СМА произошла шесть—семь лет назад, когда сначала в мире, а потом и в нашей стране появились препараты для патогенетической и генной терапии. Это терапия, которая вводит в клетки ребенка копию правильного гена вместо сломанного, чтобы мышцы начали работать.

Один укол навсегда останавливает прогрессирование болезни. Но чуда в классическом смысле не происходит: поврежденные клетки не восстанавливаются, поэтому эффективнее всего вводить лекарство еще до появления симптомов. Один укол швейцарского препарата в России стоил около 160 млн руб., что делало его одним из самых дорогих в мире. Позже цена снизилась до 120 млн. Родители больных детей вынуждены были организовывать сборы в соцсетях, часто этим пользовались мошенники, и проблему удалось решить, только когда закупки централизованно взял на себя госфонд «Круг добра». Ежегодно фонд тратит 200 млрд руб., полученных за счет повышенной налоговой ставки, на терапию для детей со СМА и еще сотней редких жизнеугрожающих заболеваний.

А что, если бы лечить поломки в генах можно было еще до того, как ребенок родится? Звучит фантастически, но попытки генетического редактирования эмбрионов предпринимаются не первый год.

Самый резонансный пример — эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя. В 2018 году он отредактировал эмбрионы с помощью CRISPR — технологии целенаправленного изменения последовательности ДНК в клетках живых организмов. Ученый изменил ген, который играет главную роль в развитии ВИЧ-инфекции,— и сделал клетки невосприимчивыми к вирусу. Эмбрионы удалось подсадить женщине из программы по лечению бесплодия (она была здорова, а муж болел ВИЧ) — в том же году родились первые девочки-близняшки с измененным геномом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайский ученый Хэ Цзянькуй в 2018 году впервые провел эксперимент с редактированием человеческих эмбрионов с помощью технологии целенаправленного изменения последовательности ДНК

Фото: Stringer / Reuters Китайский ученый Хэ Цзянькуй в 2018 году впервые провел эксперимент с редактированием человеческих эмбрионов с помощью технологии целенаправленного изменения последовательности ДНК

Фото: Stringer / Reuters

Этот случай стал научной сенсацией — но одновременно вызвал критику профессионального сообщества. Ученого обвинили в нарушении этических норм, недостаточной безопасности метода, сомнительном информированном согласии родителей. 30 декабря 2019 года суд Шэньчжэня приговорил Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней за незаконную медицинскую практику и нарушение законодательства в области экспериментов с людьми. В 2024 году сообщалось, что Хэ вернулся к работе и открыл вторую лабораторию в Китае, где намеревался проводить исследования на мышах, обезьянах и нежизнеспособных человеческих эмбрионах.

Сейчас редактирование зародышевой линии человека практически везде в мире законодательно ограничено.

Например, в большинстве стран, включая Россию, нельзя выбрать пол ребенка при ЭКО. Но все-таки есть исключение — наличие у пары наследственных заболеваний, риск передачи которых связан с X- и Y-хромосомами. Что мешает в перспективе пойти дальше и исправлять уже не только генетические «поломки», но цвет глаз, рост или IQ? В этом случае появятся разделение между «природными» и «отредактированными» людьми, способное превратиться в социальную пропасть.

Кроме того, велик риск, что в результате редактирования люди лишат себя генетического разнообразия, в конце концов естественный отбор перестанет работать — и человечество потеряет способность без технологического вмешательства адаптироваться к природным катаклизмам, изменениям климата, новым инфекциям и болезням. Все это не только помещает проблему в систему координат высших философских и теологических обобщений, но и придает ей очевидное прикладное измерение, которое в не слишком отдаленном будущем потребует дополнительного регулирования.

Органы на заказ

На протяжении большей части долгой истории человечества отказ органа или серьезная потеря ткани были приговором. Врачи могли лишь ампутировать конечность — или наблюдать, как пациент умирает. Основы будущей трансплантологии заложил русский хирург Николай Пирогов (1810–1881). Он первым обратил внимание на способность тканей к «срастанию» и заметил, что, если сохраняется хотя бы тончайшая связь отделенного лоскута с организмом, есть надежда на успех. Об этом Пирогов рассказал в 1835 году в своей лекции «О пластических операциях вообще, о ринопластике в особенности». Он даже предсказал возможность свободной пересадки кожи — тогда эта мысль была встречена скептически, но пророчество стало реальностью спустя чуть более 30 лет.

Настоящий рывок трансплантология совершила в 1960-х. Биолог, ученый-экспериментатор Владимир Демихов, которого называют отцом трансплантологии, еще в 1946 году начал уникальные эксперименты по пересадке органов собакам, а в 1960-м выпустил первую в мире монографию по этой теме. Его работами вдохновлялся южноафриканский кардиохирург Кристиан Барнард, совершивший в 1967 году первую в мире пересадку сердца человеку.

В СССР в 1965 году Борис Петровский провел первую успешную пересадку почки, а в 1987-м Валерий Шумаков впервые успешно пересадил сердце от умершего донора.

При этом врачи долго не могли решить проблему отторжения: иммунитет реципиента яростно атаковал чужой орган. Ситуацию в итоге изменило обращение к открытию Ильи Мечникова (1845–1916), за которое он еще в 1908 году совместно с Паулем Эрлихом получил Нобелевскую премию. Созданная на основе этой теории фагоцитарная теория иммунитета, а затем появление препаратов вроде циклоспорина, угнетающих иммунный ответ, сделала реальной пересадку органов от человека к человеку. Но появилась еще одна проблема — катастрофический дефицит доноров.

Тогда ученые задумались о межвидовой трансплантации. Еще в XIX веке предпринимались опыты по пересадке человеку тканей животных. В наши дни идея ксенотрансплантации (пересадки органов от животных) снова актуализировалась — благодаря все тому же генному редактированию. В январе 2022 года американские ученые впервые пересадили генетически модифицированное свиное сердце человеку — пациент прожил два месяца. Ученые пришли к выводу, что отредактированное сердце способно отлично функционировать — но это возможно только при условии, что иммунитет «адекватно подавлен».

В 2025 году, как сообщал журнал Nature Medicine, была сделана первая в мире пересадка легкого — тоже от генномодифицированной свиньи. У реципиента, 39-летнего мужчины из Китая, уже умер мозг, но пересаженное легкое продолжало работать в течение девяти дней, пока эксперимент не был прекращен по просьбе родственников.

И наконец, наступила эра воссоздания органов и тканей из клеток самого пациента. С помощью 3D-биопринтеров уже печатают кожу, хрящи, кровеносные сосуды, участки сердечной ткани и даже сложные структуры, имитирующие соединение мышц и сухожилий (миотендинозное соединение). В 2025 году в журнале Science Advances представили биогибридный актуатор — напечатанную мышечно-сухожильную конструкцию, которая сокращается с силой до 350 микроньютонов и сохраняет работоспособность три месяца. В Японии создали биогибридных роботов — устройства, сочетающие искусственные компоненты (пластиковый каркас и электронику) с живыми биологическими тканями, чаще всего — с выращенными в лаборатории мышечными клетками. Мышцы таких роботов сокращаются под воздействием электрических импульсов, заставляя конструкцию двигаться — сгибать «пальцы», шагать или захватывать предметы.

Отдельное достижение науки — использование «каркаса» (матрикса) донорской конечности. В 2015 году ученые из Массачусетской общей больницы взяли переднюю лапу мертвой крысы, вымыли из нее все клетки с помощью детергента (оставив лишь соединительнотканный каркас), а затем заполнили этот каркас сосудистыми и мышечными клетками, взятыми у реципиента. Через две недели конечность обрела новые сосуды и мышцы, а когда ее пересадили другой крысе — кровь побежала по сосудам, и лапа сгибалась в ответ на электрическую стимуляцию.

Фотогалерея Жертвы исследований Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Всемирный день защиты лабораторных животных был учрежден в 1979 году международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных и Национальным обществом против вивисекции Фото: Alfred Eisenstaedt / AP Первые упоминания об опытах на животных появились еще в трудах древних греков, однако массовое распространение практика получила в конце XIX века благодаря развитию экспериментальной медицины и биологии Фото: Misha Japaridze / AP Опыты проводятся с целью тестирования и проверки на безопасность лекарств и косметики, а также для исследований в военных, космических и других сферах Фото: Yves Forestier/Sygma via Getty Images Каждый год из-за экспериментов погибает свыше 100 млн подопытных животных. Чаще всего опыты ставят над мышами, крысами, кроликами, обезьянами и собаками Фото: Reuters В 1959 году зоолог Уильям Расселл и микробиолог Рекс Берч представили принципы 3R, впоследствии ставшие своеобразным «золотым стандартом» биоэтики и работы с лабораторными животными Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ / купить фото Согласно этим принципам там, где возможно, надо вместо животных использовать другие экспериментальные инструменты (replacement). Там, где животные все же нужны, нужно снизить их участие в опытах (reduction). Если этого не удалось, нужно уменьшить страдания животных во время экспериментов (refinement), например, с помощью анестезии Фото: Al Behrman / AP Великобритания стала первой страной в мире с законодательством, защищающим животных. В 1822 году страна приняла закон о предотвращении жестокого и ненадлежащего обращения со скотом. В 1976 году был принят закон об опытах на животных. А в 1998 году страна и вовсе запретила тестирование косметики на животных и ввела закон об обязательном обезболивании при эксперименте Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ / купить фото Швеция, Великобритания, Дания, Нидерланды, Австрия и Швейцария возглавляют рейтинг World Animal Protection 2020, оценивающий законодательство и политику в сфере защиты животных. В Швеции, например, проводить исследования можно только на выращенных в лабораторных условиях животных Фото: Sakchai Lalit / AP Значок прыгающего кролика (TheLeapingBunny) был введен британской организацией Cruelty Free International и подтверждает этичность продукции компании. В настоящий момент свыше 600 компаний в мире удостоились признания этичности в отношении животных Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Сегодня права лабораторных животных отстаивают в том числе такие организации, как PETA (Люди за этичное отношение к животным) и BUAV (Британский союз за отмену вивисекции). В PETA насчитывается свыше 6,5 млн членов Фото: Emilio Morenatti / AP Следующая фотография 1 / 10 Всемирный день защиты лабораторных животных был учрежден в 1979 году международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных и Национальным обществом против вивисекции Фото: AP / Alfred Eisenstaedt Первые упоминания об опытах на животных появились еще в трудах древних греков, однако массовое распространение практика получила в конце XIX века благодаря развитию экспериментальной медицины и биологии Фото: AP / Misha Japaridze Опыты проводятся с целью тестирования и проверки на безопасность лекарств и косметики, а также для исследований в военных, космических и других сферах Фото: Yves Forestier/Sygma via Getty Images Каждый год из-за экспериментов погибает свыше 100 млн подопытных животных. Чаще всего опыты ставят над мышами, крысами, кроликами, обезьянами и собаками Фото: Reuters В 1959 году зоолог Уильям Расселл и микробиолог Рекс Берч представили принципы 3R, впоследствии ставшие своеобразным «золотым стандартом» биоэтики и работы с лабораторными животными Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Согласно этим принципам там, где возможно, надо вместо животных использовать другие экспериментальные инструменты (replacement). Там, где животные все же нужны, нужно снизить их участие в опытах (reduction). Если этого не удалось, нужно уменьшить страдания животных во время экспериментов (refinement), например, с помощью анестезии Фото: AP / Al Behrman Великобритания стала первой страной в мире с законодательством, защищающим животных. В 1822 году страна приняла закон о предотвращении жестокого и ненадлежащего обращения со скотом. В 1976 году был принят закон об опытах на животных. А в 1998 году страна и вовсе запретила тестирование косметики на животных и ввела закон об обязательном обезболивании при эксперименте Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Швеция, Великобритания, Дания, Нидерланды, Австрия и Швейцария возглавляют рейтинг World Animal Protection 2020, оценивающий законодательство и политику в сфере защиты животных. В Швеции, например, проводить исследования можно только на выращенных в лабораторных условиях животных Фото: AP / Sakchai Lalit Значок прыгающего кролика (TheLeapingBunny) был введен британской организацией Cruelty Free International и подтверждает этичность продукции компании. В настоящий момент свыше 600 компаний в мире удостоились признания этичности в отношении животных Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сегодня права лабораторных животных отстаивают в том числе такие организации, как PETA (Люди за этичное отношение к животным) и BUAV (Британский союз за отмену вивисекции). В PETA насчитывается свыше 6,5 млн членов Фото: AP / Emilio Morenatti Смотреть

За деньги да

Описанное выглядит уже круче, чем медицина киновселенной «Звездных войн», но светлое технологическое будущее омрачает один неудобный факт. Все эти технологии — ксенотрансплантация, биопечать, выращивание органов из собственных клеток — стоят астрономических денег. По оценкам экспертов, разработка и персонализация одного биопечатного органа обойдется в сотни тысяч, если не в миллионы долларов. Обычная пересадка почки в США сегодня стоит $400–500 тыс. В России себестоимость такой операции — около миллиона руб. (оплачивается по ОМС). А что говорить про «орган под заказ»?

Обновление органов и восстановление конечностей могут стать исключительной привилегией богатых. И, пока одни будут печатать себе новое сердце каждую четверть века, продлевая жизнь до 120, а то и до 150 лет, другие продолжат стоять в очередях на донорские органы или умирать от болезней, которые уже научились лечить. Если, конечно, по мере развития технологии, отработки стандартов и выхода на серийное производство затраты не снизятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высокотехнологичные протезы уже давно вошли в обыденную жизнь людей, переживших ампутацию конечностей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Высокотехнологичные протезы уже давно вошли в обыденную жизнь людей, переживших ампутацию конечностей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Цена бессмертия

Достижения медицины уже превратили бессмертие из философской категории или предмета исследования фантастов в обсуждаемую перспективу. Идея не просто долгой, а очень долгой жизни звучит на самом высоком уровне. В октябре 2024 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что человек способен жить до 120 лет, поскольку такая продолжительность «заложена генетически». По словам господина Мурашко, для этого необходимо сформировать определенные установки и вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний.

Не в последнюю очередь министр, вероятно, имел в виду современные системы контроля здоровья. В 2023 году в России запустили федеральную программу «Персональные медицинские помощники». Всем пациентам-участникам бесплатно выдали смарт-тонометры и глюкометры с возможностью передачи данных на мобильные телефоны. Врачи уже фиксируют, как, например, контроль показателей артериального давления и своевременная реакция на отклонения от нормы продлевают жизнь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Люди и без Минздрава активно пользуются умными часами и фитнес-браслетами, умными кольцами и другими аксессуарами, даже умной одеждой. Кстати, такие гаджеты активно продвигают частные клиники — а потом на основе данных, полученных с этих устройств, подготавливают статистику. Она, правда, не всегда оптимистична: так, анализ показателей 7 тыс. россиян, пользующихся устройствами одной известной технологической компании, показал, что диагноз «хроническая сердечная недостаточность» помолодел на девять лет.

Выглядит безобидно — но давайте представим себе, какие колоссальные объемы данных о здоровье в постоянном режиме собирают наши приборы. Давление, сахар, уровень стресса, качества сна — все эти данные теоретически могут быть интересны страховым компаниям, клиникам, работодателям. Через несколько лет соискателя не возьмут на вакансию мечты, потому что умная футболка сообщила о хронической бессоннице и постоянном стрессе — если, конечно, этот человек не догадается использовать южнокорейские умные линзы против плохого настроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые риски для здоровья людей возникают одновременно с прорывными открытиями в области медицинских технологий, и пока неизвестно, кто в итоге выиграет гонку

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ Новые риски для здоровья людей возникают одновременно с прорывными открытиями в области медицинских технологий, и пока неизвестно, кто в итоге выиграет гонку

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Что будет, если медицина действительно победит старение и смерть, и эти решения станут общедоступны? Логично предположить, что население Земли может не просто вернуться к устойчивому росту — оно вновь станет расти экспоненциально. Сегодня нас 8,3 млрд. К 2050-му году, по прогнозам ООН, людей будет 9,7 млрд. Если средняя продолжительность жизни увеличится с 73 до 120 лет, к концу века нас может оказаться 15–20 млрд — со всеми вытекающими последствиями в виде быстрого увеличения среднего возраста.

Существующие демографические прогнозы, впрочем, гораздо скромнее и предполагают начало сокращения населения. Но философы, социологи и медики задаются вопросом, этично ли продлевать жизнь на десятки лет, если это усугубляет проблемы планеты? Логично, что этих дебатах уже звучат идеи ввести квоты на продление жизни: финский философ и социолог Роза Рантанен, например, говорит о допустимости ограничения числа людей, которым доступна такая технология, или установления максимального возраста, до которого официально разрешено продлевать жизнь. Правда, госпожа Рантанен не дает ответа на вопрос, кому, как и на каком основании может быть делегировано такое решение.

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Возникает ряд парадоксов: медицина будущего сможет решить практически любую проблему со здоровьем конкретного человека, но кому она будет доступна?

Справится ли человечество со всеобщим приближением к бессмертию — или с новым, до сих пор не существовавшим в таком чистом виде расслоением на тех, кто может себе позволить почти любую коррекцию своей биологической природы,— и тех, кому это останется недоступно? Любой из сценариев содержит риски скатывания в антиутопию, социального коллапса и необратимой трансформации человечества как вида — и это значит, что о пределах применения медицинских технологий тоже лучше бы договориться.

Наталья Костарнова