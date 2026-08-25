Суд в Подмосковье отобрал присяжных для рассмотрения дела банды спецназовцев

В Пушкинском горсуде Подмосковья прошел отбор присяжных для рассмотрения дела совладельца универмага «Московский» Валерия Цимбаева, а также участников банды спецназовцев, совершавшей заказные убийства. Коллегии предстоит решить судьбу пятерых подсудимых, обвиненных в убийствах 11 человек и четырех покушениях. В отдельное производство выделили дело еще одного фигуранта, который не хотел, чтобы разбирательство проходило с участием «народных» судей.

Коллегию, в основной состав которой вошли шестеро основных и четверо запасных присяжных, отобрали 21 августа с первой попытки, что является большой редкостью. При этом процедура отбора заняла без малого восемь часов, за которые удалось не только сформировать жюри, но также избрать старшину присяжных и привести его к присяге. Всего, по данным “Ъ”, в суд приехали 30 кандидатов, некоторые из них взяли самоотвод: кто-то служил в правоохранительных органах, кто-то имел судимость или проходил подозреваемым по уголовным делам. Часть кандидатов была отведена защитой и обвинением. Возраст отобранных заседателей — от 28 до 54 лет, при этом мужчины составили ровно половину, у многих оказалось техническое образование.

Планируется, что 2 сентября на первом заседании по существу прокуроры Ярослав Недосекин и Владимир Нагайцев изложат фабулу предъявленного подсудимым обвинения, после чего отношение к нему выскажут адвокаты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Покушения от "Московского"»