Экс-глава Армении Кочарян задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовное дело против Роберта Кочаряна возбуждено Генеральной прокуратурой Армении по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и отмывании денег, а также об использовании служебного положения для присвоения государственной собственности и покупки объектов по заниженным ценам. Антикоррупционный комитет Армении утверждает, что общая стоимость этих объектов превышает 4 миллиарда армянских драмов. Расследование охватывает период президентства Кочаряна с 2004 по 2009 год, и в рамках дела проверяются транзакции на счета его сыновей на общую сумму около 144 миллиардов драмов, 309 миллионов долларов и 77 миллионов евро.

Задержанию Роберта Кочаряна предшествовали другие меры: 15 июня 2026 года ему запретили выезд из страны, а 17 июня ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело против него, лишив его депутатской неприкосновенности. На июньских выборах 2026 года возглавляемый Кочаряном блок «Армения» набрал 9,92% голосов, получив 12 мандатов, и его сторонники считают преследование политически мотивированным.

Задержание Роберта Кочаряна произошло на фоне активных политических событий в Армении, включая рассмотрение Конституционным судом исков семи оппозиционных партий, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня 2026 года. В офисе Кочаряна происходящее назвали «очередной скоординированной атакой властей», а адвокат экс-президента Арам Орбелян считает обвинения необоснованными и конъюнктурными.