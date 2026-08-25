Сотрудники достигли предела

Достигаторство на работе больше не в тренде. Сотрудники уже не готовы брать дополнительные задачи ради будущего повышения, рассказали “Ъ FM” кадровые специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным исследования World at Work, уровень вовлеченности работников во всем мире упал до 30% — это минимум за десятилетие. В России показатель выше: в опросе SuperJob 60% сотрудников заявили, что все еще готовы вкладываться сверх нормы. Впрочем, статистика все равно снижается.

Культ достигаторства официально развенчали.

Прежнее правило «сегодня работаешь больше, завтра получаешь повышение» уже не работает, говорят HR-специалисты. В начале 2000-х, на стадии активного развития компаний, самые эффективные сотрудники действительно поднимались по карьерной лестнице быстрее. Но теперь переработки не гарантия успеха, отмечает эксперт по управлению командами Дарья Костомина:

«Раньше логика была такая: чем больше вкладываюсь, тем быстрее вырасту. Но не во всех компаниях она срабатывала. Сотрудник мог выполнять задачи сверх роли, а потом выяснялось, что повышение откладывается. Сейчас люди перестают соглашаться на формат, где от них ждут высокой вовлеченности, но ничего конкретного не предлагают взамен. Команда работает медленнее, качество сервиса падает, бизнес снова тратит деньги на подбор и обучение».

По словам аналитиков, веру в карьерный рост подрывают массовые сокращения. Технокомпании из США с января 2026-го уволили около 140 тыс. человек, пишет Financial Times. В России почти четверть предприятий планирует сократить штат до конца 2026 года — таковы данные опроса Российско-германской внешнеторговой палаты.

Сотрудники сегодня поняли, что продают компании не время и лояльность, а результат. Поэтому зажечь глаза работника теперь можно с помощью стабильной системы управления и прозрачных правил роста, говорит гендиректор консалтинговой компании Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов:

«Нужна системная перестройка: пересмотр карьерных контрактов, улучшение управления на уровне линейных руководителей, балансировка нагрузок, прозрачность вознаграждения и мотивации, KPI чуть ли не в реальном времени. Компании, которые работают с вовлеченностью как с бизнес-риском, получают преимущество: стабильная производительность, меньшая текучесть».

Параллельно СМИ указывают на падение интереса к мотивационному контенту в соцсетях.

В России и на Западе многих коучей личностного роста обвинили в мошенничестве — это подорвало веру в философию быстрого заработка. Свою лепту внесло и замедление роста зарплат. Привычные способы управления кадрами в условиях спада уже неэффективны, а поиск новых требует времени и усилий. Поэтому любые попытки бизнеса вернуть сотрудникам мотивацию сейчас способны дать лишь временный эффект, полагает управляющий партнер компании ProfiStaff Денис Никулин:

«Средний класс во всем мире сокращается, обустроить нормальную жизнь становится сложнее. Люди хотят жить здесь и сейчас, они ориентированы на конкретную мотивацию: сделал — получил. В компании можно что-то подкрутить, но если в обществе действует противоположная тенденция, все методы имеют ограниченный характер».

При этом западные СМИ еще несколько лет назад окрестили достигаторство главной причиной выгорания. От нескольких сверхактивных людей может страдать вся команда: передовики порождают недоверие руководства ко всем остальным и часто навязывают коллегам свои идеи. Некоторые компании считают, что на высокой мотивации можно сэкономить: сокращая персонал, они перекладывают все больше задач на оставшихся энтузиастов.

Но зрелый бизнес, кажется, уже понял, что вместо стахановцев работать теперь приходят зумеры.

Ульяна Горелова