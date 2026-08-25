В WNBA вернулся тренд на бросание на площадку зеленых фаллоимитаторов

В Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) возрождается тренд. Зрители снова принялись бросать на площадку зеленые фаллоимитаторы. Год назад такие инциденты связывали с рекламной кампанией, затеянной группой, пытавшейся продвигать криптовалюту, именуемую Green Dildo Coin.

В этот раз тренд связывают уже с возможностью выступления трансгендеров (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в сильнейшей женской баскетбольной лиге мира. В конце прошлой недели такое было зафиксировано на матчах лиги. Во встрече «Лос-Анджелес Спаркс»—«Антланта Дрим» на паркет вылетел один зеленый объект. В игре «Голден Стейт Валкирис»—«Чикаго Скай» — уже четыре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опознанные летающие объекты».