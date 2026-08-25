Британский премьер Бёрнем намерен уговорить Трампа дать Украине противоракеты

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем совершил первый зарубежный визит в должности премьер-министра. 24 августа он принял участие в праздновании Дня независимости Украины. Господин Бёрнем заявил, что вместе с другими европейскими лидерами будет просить президента США Дональда Трампа поделиться с Киевом ракетами-перехватчиками для Partiot.

Вечером 24 августа в интервью Bloomberg британский премьер заявил, что вместе с другими европейскими лидерами планирует использовать вероятную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, чтобы убедить его поделиться с Киевом запасами ракет-перехватчиков к Patriot перед трудной для Украины зимой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новый британский премьер привычно вписался за Киев»