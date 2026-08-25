Британский премьер Бёрнем намерен уговорить Трампа дать Украине противоракеты
Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем совершил первый зарубежный визит в должности премьер-министра. 24 августа он принял участие в праздновании Дня независимости Украины. Господин Бёрнем заявил, что вместе с другими европейскими лидерами будет просить президента США Дональда Трампа поделиться с Киевом ракетами-перехватчиками для Partiot.
Вечером 24 августа в интервью Bloomberg британский премьер заявил, что вместе с другими европейскими лидерами планирует использовать вероятную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, чтобы убедить его поделиться с Киевом запасами ракет-перехватчиков к Patriot перед трудной для Украины зимой.
Подробнее — в материале «Ъ» «Новый британский премьер привычно вписался за Киев»
Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем вступил в должность 20 июля 2026 года, сменив на этом посту Кира Стармера.
Дональд Трамп и Энди Бёрнем провели первый телефонный разговор 21 июля 2026 года, в ходе которого обсудили вопросы торговли, военного альянса и нефти Северного моря.
Во время своего первого зарубежного визита в Киев 24 августа 2026 года Энди Бёрнем также объявил о решении Великобритании разрешить оборонной компании MBDA раскрыть секретную информацию о британских компонентах для ракет Storm Shadow/SCALP, чтобы помочь Украине создать их собственную версию.